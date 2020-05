Coronavirus: confiance stable des Français dans le gouvernement pour gérer la crise

Au total, 39% des Français font confiance au gouvernement pour gérer la crise liée au Coronavirus, un chiffre stable pour la troisième semaine consécutive mais seize points inférieurs à celui obtenu mi-mars, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

La confiance des personnes interrogées dans le gouvernement pour gérer la crise est ainsi passée de 55%, les 19 et 20 mars, à 39% dimanche, selon cette étude.

Ils sont 47% des sondés à faire confiance au gouvernement pour "aider les entreprises en difficulté en raison du coronavirus", comme la semaine dernière; un chiffre en baisse par rapport au début de la crise (57%), selon un sondage mené les 19 et 20 mars.

Interrogés, 20% des sondés estiment que la dirigeante du Rassemblement national (RN) et candidate malheureuse à la présidentielle de 2017, Marine Le Pen, ferait mieux qu'Emmanuel Macron pour gérer la crise du Covid-19, ex-aequo avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, suivi du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (15%), selon l'enquête Ifop.

L'étude été menée auprès d'un échantillon représentatif, selon la méthode des quotas, de 1.019 personnes, âgées de 18 ans et plus, et interrogées par questionnaire auto-administré en ligne du 29 au 30 avril 2020, avec une marge d'erreur 1,4 et 3,1.