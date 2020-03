Coronavirus en Arabie saoudite : silence, on ne tourne plus [L'œil de Slimane]

Du jamais vu, en un millénaire et demi. "Nombril" de l'univers, cœur battant de l'oumma, saints des saints de l'islam, l'esplanade de la Kaâba n'est plus accessible depuis la fin février. Ainsi en a décidé le gouvernement saoudien, coronavirus oblige, avec le feu vert des oulémas du royaume. "Silence, on ne tourne plus", c'est la chronique de l'éditorialiste de TV5MONDE, Slimane Zeghidour.