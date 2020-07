Coronavirus en Belgique : le port du masque obligatoire dans «tout endroit à forte fréquentation »

La Première ministre belge Sophie Wilmès vient de l'annoncer ce jeudi 23 juillet. Face à la hausse des cas de coronavirus, le port du masque sera obligatoire dans "tout endroit à forte fréquentation" : marchés, brocantes, rues commerçantes, hôtels, restaurants et cafés.

Le masque était déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les transports en commun, les magasins. Les zones de "forte fréquentation" où le masque devra désormais être porté seront définies par les autorités locales.

Obligation de fournir ses coordonnées en cas de contamination

91% d'augmentation de cas en une semaine

En ce qui concerne les hôtels, les cafés et les restaurants, le port du masque ne sera pas obligatoire à table.En revanche, les clients devront communiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour permettre un suivi en cas de contamination. Plus globalement, "nous devons être capables d'énumérer les personnes que nous avons vues pendant la semaine", a affirmé Sophie Wilmès lors d'une conférence de presse.Les Belges sont actuellement autorisés à voir 15 personnes par semaine, mais "cette bulle de 15 n'est certainement pas définitive et son maintien à l'avenir dépendra du comportement de chacun", a expliqué la Première ministre."L'annonce d'un durcissement des règles est un coup dur à notre moral, mais nous préférons prendre des mesures aujourd'hui plutôt que de le regretter demain", a-t-elle souligné.Outre le port du masque, Sophie Wilmès a annoncé que "les foires et les salons ne pourront pas encore reprendre". "Nous envisageons un retour des activités dès le 1er septembre, sous réserve d'un suivi très strict", a-t-elle précisé.En Belgique, le nombre de nouvelles infections au cours de la période du 13 au 19 juillet a augmenté de 91% avec en moyenne 193 cas diagnostiqués par jour, contre 101 la semaine précédente.Quant aux magasins de nuit, ils devront fermer leurs portes à 22 heures, pour éviter les rassemblements à risque, car c'est "dans ce qui se passe autour de ces magasins de nuit que l'on constate des difficultés", a expliqué Mme Wilmès.Le pays comptait jeudi 64.627 cas recensés depuis le début de la pandémie et 9.808 décès. "Si les derniers chiffres concernant l'épidémie ne doivent pas nous affoler, ils doivent néanmoins être pris extrêmement au sérieux", estimait la Première ministre."La contrepartie de nos libertés retrouvées, c'est la prudence absolue. Sans quoi nous prenons le risque de devoir reprendre des mesures extrêmement dures", a par ailleurs souligné Sophie Wilmès.La Belgique est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants.Le recensement, par les autorités belges, des morts du coronavirus est l'un des plus exhaustifs du monde puisque sont intégrés les décès possiblement liés au virus sans que cela ait pu être prouvé par un test.