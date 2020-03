Coronavirus en France : déplacements réduits, réforme des retraites suspendue, les principales mesures d'Emmanuel Macron

Renforcement du confinement

Face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus en France, Emmanuel Macron a décidé de s'adresser, de nouveau, aux Français, ce lundi 16 mars, à 20H00. Alors que les médecins sonnent l'alarme, que de nombreux cas de non-respect des directives de jeudi dernier ont été identifiés, et que montent les spéculations sur un confinement du pays qui tourne de plus en plus au ralenti, voici les annonces du président français Emmanuel Macron.Dès mardi 17 mars, à midi et pour 15 jours au moins : les déplacements seront limités. Seuls les trajets permettant de faire ses courses, de se soigner ou de travailler seront autorisés. Emmanuel Macron annonce des "déplacements fortement réduits pour 15 jours au moins" pour "limiter au maximum les contacts" et lutter contre l'expansion du coronavirus en France.

Il ne sera ainsi plus possible de "retrouver ses amis ou aller au parc", et "seuls doivent demeurer les transports absolument nécessaires", "pour se soigner", faire ses courses ou encore "aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible", a détaillé le chef de l'Etat. "Toute infraction à ces règles sera sanctionnée", a-t-il ajouté, avant de déclarer: "Nous sommes en guerre".

Second tour des élections municipales reporté

Toutes les réformes suspendues

L'aide aux soignants renforcée

Les factures et loyers suspendus

Le retour des Français facilité

La décision a fait l'unanimité entre le Premier ministre et les responsables des partis politiques. Les élections municipales, dont le deuxième tour devait avoir lieu ce dimanche 22 mars, sont reportées à une date ultérieure.Le président de la République a décidé de reporter toutes les réformes, y compris la très contestée réforme des retraites.Les masques seront réservés aux personnels de santé, médecins et infirmières. Ils seront livrés dans les "25 départements les plus touchés" dès ce mercredi. Les soignants auront aussi le droit à des facilités en terme de logistique : les taxis et les hôtels pourront être mobolisés à leur profit, dès ce mardi 17 mars.Autre mesure forte, Emmanuel Macron a annoncé la suspension des loyers, des factures d'eau, de gaz et et d'électricité.S'ils le veulent, les Françaises et les Français à l'étranger pourront rentrer en France. Le gouvernement mettra en place des moyens permettant de les rapatrier.