Coronavirus et krach pétrolier: curée sur les marchés mondiaux

Une marée de rouge sur les écrans boursiers: les marchés paniquaient lundi, alors que s'exacerbe la crainte d'une dépression économique mondiale, sur fond de krach pétrolier et de propagation du nouveau coronavirus.

Depuis le début de l'année, les grandes places européennes affichent désormais un plongeon d'entre 19 et 21%.

Les investisseurs étaient déjà échaudés ces dernières semaines par la propagation du coronavirus. S'ajoute à présent le stress lié à l'or noir, qui a connu lundi sa pire chute depuis la première guerre du Golfe en 1991, s'effondrant de plus de 30% en Asie.

Dans un mimétisme parfait, la chute des Bourses d'Asie s'est propagée à l'Australie puis à celles du Golfe, avant de rejaillir sur les marchés européens puis de contaminer Wall Street.

Les échanges ont été suspendus 15 minutes à la Bourse new-yorkaise après l'effondrement de 7% de l'indice élargi S&P 500. La Bourse de Sao Paulo était également suspendue après une chute de plus de 10% au moment de l'ouverture.

A 15H03 GMT, Paris s'écroulait de 7,28%, Londres de 8,36%, Francfort de 8,31%, Madrid de 8,51% et Milan de 11,63%.

"Cela situe ainsi cette correction parmi les plus sévères de l'histoire boursière de l'après-guerre", observe Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué chargé des gestions chez Ofi Asset Management.

Les marchés ont passé "un cap psychologique" avec ce déclin boursier "d'une violence absolue", observe pour sa part Alexandre Baradez, analyste chez IG France, faisant état d'une "plus forte baisse en séance depuis le lendemain du référendum sur le Brexit" le 24 juin 2016.

Seules les obligations souveraines américaines et allemandes, considérées comme des valeurs refuge, profitaient de la panique boursière, les taux d'intérêt à dix ans tombant à des plus bas niveau de leur histoire.

"La férocité du mouvement de vente des actifs risqués reflète une réévaluation massive concernant la croissance mondiale", les investisseurs passant en un peu plus de deux semaines "d'une certaine complaisance généralisée à l'intégration d'une probable récession", commente Paul O'Connor chez Janus Henderson Investors.

"Les investisseurs sont incertains quant à la nature du virus, son impact économique potentiel et sa réponse politique. Le choc pétrolier a ajouté à la confusion et à l'incertitude", ajoute-t-il.

En cause, la décision de l'Arabie saoudite d'adopter une politique de la terre brûlée en baissant drastiquement le prix de son or noir, après l'échec de négociations en fin de semaine dernière avec la Russie.

- Double choc -

Autre choc: l'Italie a pris des mesures drastiques dimanche avec la mise en quarantaine d'un quart du territoire, dont son poumon économique, qui va de Milan à Venise.

Les marchés se raccrochent désormais à l'espoir d'une réponse coordonnée à la fois des banques centrales et des gouvernements à la fois en terme de politique monétaire et de politique budgétaire.

Plusieurs milliards ont d'ores et déjà été débloqués aux Etats-Unis et en Italie pour répondre à cette crise sanitaire inédite, l'Allemagne a annoncé des mesures, mais des intervenants de marché relèvent que ces plans manquent un peu d'ambition et de coordination.

D'autant que cette épidémie intervient à un moment où de nombreuses entreprises sont endettées. Le marché craint que les pertes essuyées en bourse ne conduisent à un assèchement du financement de l'économie réelle, répétant le scénario de la crise financière de 2008.

Plusieurs secteurs montrent des signes inquiétants, notamment celui de l'énergie particulièrement sous pression.

"Le problème principal est donc d'aider les entreprises à passer cette période creuse et à éviter des faillites de PME qui ne peuvent pas faire face à des problèmes de liquidités alors qu'elles sont fondamentalement solvables", souligne dans une note la Banque Postale Asset Management.

Or, les experts s'accordent à dire qu'une baisse des taux a peu d'utilité et qu'il est préférable d'avoir des mesures du côté budgétaire pour soutenir les entreprises et la consommation.

L'impact du coronavirus sur la croissance de l'économie française sera "de plusieurs dixièmes de points de PIB" (produit intérieur brut), a ainsi averti lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

L'Allemagne, qui selon les économistes est l'un des pays les plus vulnérables, de par son économie très fortement exportatrice, vient d'annoncer quelques mesures de soutien, mais sans dévoiler le vigoureux plan de relance qu'espéraient les experts.

Le Japon, lui, file tout droit vers une récession, caractérisée par une contraction du PIB pendant au moins deux trimestres d'affilée. Ce serait une première depuis 2015.

Les gouvernements doivent apporter "une réponse internationale coordonnée" pour atténuer l'impact économique de l'épidémie du coronavirus, souligne lundi l'économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), les exhortant à prendre des mesures budgétaires, monétaires et financières "importantes".