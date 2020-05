Coronavirus et médias: le CSA lance une étude sur la place des femmes

Le CSA a annoncé jeudi le lancement d'une étude sur la place des femmes dans les médias "dans le contexte particulier que traverse le pays".

Le Conseil va analyser un panel de programmes d'information diffusés entre mars et avril 2020 à des moments clés de cette actualité, a précisé le CSA dans un communiqué.

Ses résultats et recommandations seront rendus publics à la mi-juin afin de "contribuer au débat", en échangeant avec les chaînes mais aussi le secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ou la mission parlementaire de Madame Céline Calvez.

Début avril, peu après le tollé suscité par une Une du Parisien, qui mettait en avant quatre experts masculins, la députée LREM Céline Calvez a été chargée d'une mission sur "la place des femmes dans les médias en temps de crise", afin de "formuler des propositions pour s'assurer de leur représentativité".

En période de crise, "les experts doivent aussi être des expertes, et les femmes ne peuvent être exclues de la réflexion publique ou des représentations publiques", estimait la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa dans sa lettre de mission à la parlementaire.