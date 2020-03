Coronavirus: France Télé se met au service des enfants et des parents

Théâtre, cinéma et information pour les parents, cours, révisions et documentaires pour les enfants: France Télévisions chamboule ses antennes pour "servir le plus utilement les Français".

Sur France 4, à partir de lundi, des cours dispensés par des professeurs de l'Education Nationale seront diffusés une partie de la journée en semaine.

De 09H00 à 10H00, CP et CE1 pourront suivre 30 minutes de lecture et 30 minutes de maths, puis de 11H00 à 12H00 sera diffusée la nouvelle émission éducative "La maison Lumni" pour les 8-12 ans (aussi diffusée sur France 2 et France 5).

L'après-midi ce sera au tour des collégiens, avec à 14H00, 30 minutes de français et 30 minutes de maths puis des lycéens à 15H00 avec une heure de français, maths, histoire-Géo, anglais ou philosophie.

Le mardi soir fera place à des documentaires historiques pour les collégiens et lycéens tandis que le reste du temps, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants.

Ces nouveaux programmes seront également diffusés outre-mer sur les Premières.

Pour les parents, France 2 proposera tous les jours après le journal de 13H00 un film patrimonial français avec dès lundi "Jean de Florette" suivi mardi de "Manon des sources".

Cinéma aussi le lundi soir sur France 5 qui reprend sa case "Place au cinéma" ("Tchao Pantin" au programme lundi).

France Télé proposera en outre trois nouveaux rendez-vous théâtre grâce à un partenariat avec la Comédie-Française : sur France 5, en prime time tous les dimanches, sur France 2, deux fois par mois en prime time le samedi et tous les samedis en 2e partie de soirée.

Du côté de l'information, les JT de France 2 et France 3 continueront à être rallongés, le 20H00 adoptant désormais un format de 52 minutes.

Et tous les mardis en prime time, un numéro d'"Enquête de santé" présenté par l'animateur-médecin Michel Cymes fera le point sur la situation en France notamment.

"Parce que nous devons #resteràlamaison @Francetele fait évoluer ses offres pour servir le plus utilement les Français", a commenté sur Twitter la patronne du groupe Delphine Ernotte.