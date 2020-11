Coronavirus: Israël inaugure un laboratoire d'analyse à l'aéroport de Tel-Aviv

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a inauguré lundi un centre de dépistage rapide du nouveau coronavirus avec son propre laboratoire au sein du principal aéroport du pays, destiné à faciliter les départs et arrivées de voyageurs.

"Nous avons ici un système innovant avec un laboratoire afin de tester rapidement les voyageurs qui arrivent ou partent de l'aéroport", a déclaré M. Netanyahu, ajoutant que cela pourrait "aider le transport aérien à revenir plus rapidement, mieux et plus efficacement à la normale".

"Nous voulons pouvoir réunir Israël avec le monde", a-t-il ajouté, après avoir refusé de jouer le jeu devant un laborantin équipé d'un écouvillon derrière une fenêtre de protection, arguant avoir déjà été testé à son bureau.

L'installation à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv permet l'analyse sur place des tests de voyageurs avec des résultats prêts dans les six heures.

Le coût du test est de 135 shekels (environ 33 euros) pour le résultat rapide et de 45 shekels (environ 11 euros) pour des résultats en 14 heures, a indiqué la ministre des Transports Miri Regev lors de la cérémonie.

Le résultat sera inscrit et certifié dans un "passeport médical" qui permettra d'éviter une quarantaine, notamment aux Seychelles et à Dubaï.

Après un pic de contaminations en septembre qui a vu Israël enregistrer un des taux d'infection les plus élevés au monde, les autorités ont imposé un reconfinement sur tout le territoire, permettant au nombre de nouveaux cas quotidiens de baisser en dessous du millier.

Les restrictions sont depuis progressivement assouplies.

Pays de neuf millions d'habitants, Israël a officiellement enregistré 319.500 cas, dont 2.600 décès.