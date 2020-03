Coronavirus : « L’épidémie nous renvoie à la fragilité de nos existences »

Fermetures des frontières, rixe pour du papier toilette et pénuries dans les supermarchés. Le coronavirus souffle un vent de panique dans nos esprits. L’enseignant chercheur, Jocelyn Raude, remonte les fils de l’Histoire et nous explique les raisons de cette panique.



TV5MONDE : Le coronavirus est sur toutes les lèvres, les pays ferment tour à tour leurs frontières, mais dans le fond, pourquoi a-t-on si peur du coronavirus ?



Jocelyn Raude : Nous avons peur du coronavirus simplement parce que c’est une maladie émergente, que l’on ne connaît pas et c’est naturellement plus anxiogène que quelque chose que l’on connait bien. Mais cette peur de l’inconnu s’observe depuis assez longtemps. Au début des années 80, de nombreux articles ont montré qu’il existe essentiellement deux critères qui structurent notre inquiétude par rapport aux risques sanitaires : la méconnaissance d’un risque donné et le niveau de contrôle que l’on a sur ces menaces. Avec le Covid-19, on a la combinaison de ces deux facteurs. Je m’explique. Le Covid-19 est encore mal connu et mal compris simplement parce qu’il émerge et que la connaissance scientifique et médicale se constitue au fur et à mesure qu’on étudie les premiers cas.



Malgré les gels hydro-alcooliques et les différents moyens qui nous sont proposés, la maîtrise est encore relativement limitée et rien ne garantit qu’on ne soit pas exposé au virus Jocelyn Raude, enseignant chercheur en psychologie à l'EHESP



Nous n’avons pas beaucoup de recul sur cette maladie donc sur les paramètres épidémiologiques de base, il y a beaucoup d’incertitudes. De plus c’est un agent pathogène qui est invisible, on ne le voit pas. Une fois qu’on est contaminé et que l’on a des symptômes, c’est là qu’on se rend compte qu’on a été en contact avec cet agent pathogène. Tout cela est extrêmement anxiogène. Malgré les gels hydro-alcooliques et les différents moyens qui nous sont proposés en termes d’hygiène et de distanciation sociale, la maîtrise est encore relativement limitée et rien ne garantit qu’on ne soit pas exposé au virus. Par exemple dans un pays comme la France, le tabac ou l’alcool causent des centaines de milliers de décès chaque année et ce n’est pour autant pas anxiogène pour la population, parce que ce sont des choses considérées comme sues et connues de tous. Donc les mécanismes sont bien identifiés, tout comme les manières de prévenir ces risques.



TV5MONDE : Certaines personnes font des stocks de nourriture, d’autres se battent pour du papier toilette. Les gels hydro-alcooliques et les masques sont en rupture. Peut-on parler d’une « psychose Covid-19 » ?



Lorsqu’on étudie les épidémies passées et il y en a eu quelques-unes, on s’aperçoit qu’en période d’épidémie, il y a deux scénarios possibles. Le premier qui est souvent observé, c’est le « scénario panique », c’est-à-dire qu’il y a, dans un premier temps, un maximum d’inquiétudes de la part de la population avec des comportements aberrants sur le plan médical et épidémiologique. Faire des réserves de nourriture par exemple. C’est là qu’on tombe dans ce que l’on appelle « les prophéties autorisatrices ». Car il existe aujourd’hui une différence sur le plan individuel et le plan collectif. Sur le plan individuel, il est rassurant d’avoir des produits qui nous aident à nous protéger des maladies. Ca apaise notre peur mais sur le plan collectif, le fait qu’il y ait des pénuries accroît le sentiment de panique. En somme, ce sont les comportements individuels cumulés qui génèrent une crise d’accès aux ressources importantes. Généralement, cette phase se régule assez vite au fur et à mesure que l’épidémie se développe. Elle va même paradoxalement retomber au moment où le nombre de cas, lui, va augmenter.

Il existe une majorité de la population plutôt tranquille qui attend de voir ce qui va se passer [...] Mais cette majorité coexiste avec une minorité qui est très active, très anxieuse. Jocelyn Raude, enseignant chercheur en psychologie à l'EHESP



Le deuxième scénario c’est ce que l’on appelle le « scénario d’accoutumance ou d’habituation ». L’inquiétude croît au fur et à mesure que le nombre de cas se développe dans une population, y compris le nombre de décès. Mais progressivement, des processus de régulation des émotions et de l’inquiétude se mettent en place. C’est un mécanisme psychologique classique parce qu’on ne peut pas vivre continuellement dans la peur et la paralysie. Dans ce cas, des croyances collectives se développent et vont permettre de retrouver une maîtrise de l’inquiétude. C’est d’ailleurs un phénomène assez bien observé sur les dernières épidémies.



C’est tout le paradoxe d’une épidémie. Il existe une majorité de la population qui est très attentive, plutôt tranquille qui attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avant de réagir, un peu comme un joueur de poker. Mais cette majorité coexiste avec une minorité qui est très active, très anxieuse.



Avec le Covid-19 on a le sentiment qu’on va avoir du mal à contrôler l’épidémie Jocelyn Raude, enseignant chercheur en psychologie à l'EHESP

TV5MONDE : vous parlez justement d’une « épidémie de la peur » expliquez-nous.



Depuis longtemps, on observe qu’il n’y a pas forcément de proportionnalité entre le nombre de cas ou de décès liés à une maladie, et la peur que cette maladie génère. C’est paradoxal d’un point vue rationnel. Si c’était complètement rationnel, notre peur serait proportionnelle au nombre de cas. Là, ce qui est un peu atypique c’est qu’on est dans une situation où finalement il y a encore « assez peu de morts ». Si on regarde la mortalité liée à la grippe saisonnière, elle est probablement très supérieure à celle observée pour le Covid-19, sauf que dans le cas de la grippe, un vaccin est disponible et donc le sentiment que l’on peut contrôler cette épidémie. Encore une fois, avec le Covid-19 on a le sentiment qu’on va avoir du mal à contrôler l’épidémie.



Ce qui est étonnant de mon point de vue, ce sont les mesures maximalistes mises en place, y compris sur le plan collectif, (limitation des rassemblements, reports d’évènements sportifs etc). La question que je me pose c’est, « qu’est-ce qu’on va faire si l’épidémie prend une ampleur plus importante ? » Parce que nous n’en sommes qu’au début, il y a encore peu de cas mais les mesures sont déjà assez extrêmes. Va-t-on réussir à maintenir cette vigilance sur le long terme si l’épidémie se développe ? Le niveau de réaction gouvernementale est beaucoup plus élevé qu’en 2009 avec le H1N1.



TV5MONDE : Finalement, le Covid-19 n’est-il pas le miroir d’angoisses bien plus profondes ? La peur de l’autre, la peur de la mort ?



Les épidémies vont constituer un moment où se réaffirme l’identité du groupe, l’identité nationale ou ethnique ou communautaire avec notamment la nomination de ce que l’on appelle des boucs émissaires, des gens qui seraient ceux qui empoisonnent les autres et qui diffuseraient la maladie.



Mais je pense que tout cela nous ramène surtout à une réalité essentielle et métaphysique qui est que nous sommes des êtres mortels. Jocelyn Raude, enseignant chercheur en psychologie à l'EHESP

Typiquement au Moyen-Âge, les juifs étaient coupables de tout. Il y avait de l’antisémitisme et une persécution des minorités ethniques et religieuses. Ce phénomène a également été observé pendant le H1N1 en Egypte sur les minorités chrétiennes qui ont été persécutées. Comme elles consommaient du porc et qu’on l’avait appelée grippe porcine, on pensait que c’était les chrétiens qui l’avaient ramenée. Il y a toujours des phénomènes de discrimination ou d’ostracisme des groupes minoritaires qui s’expriment dans les périodes tendues comme les épidémies. En France, il y a pu avoir l’expression d’un sentiment anti-chinois, en même temps qu’il y a un sentiment anti-italiens qui se développe en Chine. Finalement chacun a son bouc émissaire, c’est une grande constante de l’histoire des épidémies, ce n’est pas quelque chose qui est spécifique à notre société contemporaine.



Mais je pense que tout cela nous ramène surtout à une réalité essentielle et métaphysique qui est que nous sommes des êtres mortels. C’est quelque chose que l’on oublie assez facilement dans nos sociétés modernes. On a des espérances de vie incroyables, des conditions de vie agréables quand on compare au siècle passé et même avec certains pays en voie de développement. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous ne sommes plus forcément confrontés à la mort de façon directe, ça se fait plutôt de façon indirecte avec des guerres par exemple qui se passent à l’extérieur. La mort est relativement mise à distance. Mais lorsqu’une épidémie arrive, ça nous renvoie à la réalité de la fragilité de nos existences et au fait qu’elles ne sont pas infinies. C’est un sentiment assez primaire qui est que l’on peut disparaître. Et ça c’est angoissant.