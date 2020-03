Coronavirus: l'talie cloîtrée, la Garde nationale déployée près de New York

Deuxième jour "a casa" mercredi pour les Italiens, appelés à rester chez eux pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 qui a déjà tué plus de 600 personnes dans la péninsule. Et la Garde nationale a été déployée dans une ville de la banlieue de New York.

Plus de 1.100 personnes au total ont succombé à la maladie hors de Chine continentale, pays qui a recensé 3.100 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels.

Mercredi, une nouvelle fois, tous les Italiens doivent "éviter les déplacements", sauf pour aller travailler, se ravitailler ou pour des soins médicaux. Et les touristes ne pourront pas visiter la basilique et la place Saint-Pierre du Vatican avant le 3 avril.

"Je reste chez moi": c'est le conseil, très simple, du chef du gouvernement Giuseppe Conte, qui a étendu par décret à toute la péninsule le dispositif confinant à l'origine, dans les régions du nord, un quart de la population.

- Coupée du monde -

L'Italie est devenue le premier pays à généraliser des mesures aussi draconiennes, pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus, qui a déjà fait plus de 600 morts sur plus de 10.100 cas détectés.

Dès lundi soir, à Rome ou à Naples, des supermarchés ont été pris d'assaut, en particulier pour les produits essentiels, tels les pâtes et le papier hygiénique.

La Botte se trouve de plus en plus coupée du monde : l'Autriche exigeant des voyageurs en provenance d'Italie la présentation d'un certificat médical, tandis que la Slovénie a décidé de fermer sa frontière avec ce pays. British Airway, Air France, l'irlandaise Ryanair et Air Canada – ainsi que l'Espagne – ont interrompu les liaisons aériennes avec les villes italiennes.

- Soldats américains déployés -

Aux Etats-Unis, où le nombre de contaminations a dépassé les 900 cas selon un bilan de l'AFP, New Rochelle, dans la banlieue de New York, va être placée en confinement.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a expliqué que les soldats de la Garde nationale, en nombre non précisé, seraient envoyés dans "une zone de confinement" de 1,6 km de rayon, au sein de cette ville de 80.000 habitants. Ils seront chargés de "ravitailler les habitants et nettoyer les écoles", a-t-il indiqué.

Le président Trump a assuré qu'il était prêt à être testé pour le coronavirus, soulignant toutefois qu'il se sentait "très bien".

Les candidats démocrates à la présidentielle américaine Joe Biden et Bernie Sanders ont tous deux annulé leur meeting de campagne mardi en raison de l'épidémie.

- Assouplissement en Chine -

L'heure est en revanche à l'assouplissement des dispositifs en Chine, où le président Xi Jinping a affirmé que la propagation du cronavirus était "pratiquement jugulée".

Il s'est d'ailleurs rendu pour la première fois mardi à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, épicentre du Covid-19, dont les autorités ont annoncé une levée partielle du confinement imposé aux habitants.

De fait, seules 24 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures en Chine, un ralentissement spectaculaire par rapport aux centaines annoncées quotidiennement par Pékin en février.

Hors des frontières chinoises, l'épidémie avance, se rapprochant d'une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre des victimes augmente en effet significativement dans plusieurs pays comme l'Iran (plus de 8.000 cas, près de 300 morts) et l'Espagne (plus de 1.600 cas), avec un premier décès au Maroc, au Liban et au Panama...

Au total, plus de 117.000 cas de contamination, dont 36.000 environ hors de Chine, ont été recensés dans plus de 100 pays et territoires, selon le dernier bilan établi par l'AFP.

- Ministre déléguée contaminée -

L'épidémie se répercute sur le quotidien, avec les écoles "fermées dans 15 pays, affectant 363 millions" de jeunes, s'est alarmée l'Unesco.

En France, le président Macron a expliqué que le pays en était "au tout début de cette épidémie", avec près de 1.800 cas et 33 décès, écartant, sans les exclure, des dispositifs aussi draconiens qu'en Italie. Au Royaume-Uni, une ministre déléguée à la Santé âgée de 62 ans a annoncé avoir été contaminée par le virus.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré mardi qu'elle allait utiliser "tous les instruments à disposition" pour soutenir les économies affectées par le coronavirus, à l'issue d'une visioconférence avec les dirigeants des 27 pays membres.

Les grands rendez-vous sportifs sont particulièrement touchés par l'épidémie avec des reports en cascade, à l'instar du Grand Prix moto des Amériques d'Austin au Texas, de celui des 24 Heures du Mans moto en France, et de l'ensemble des compétitions en Algérie.

Le Parc des Princes à Paris sonnera creux pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund, à huis clos.

Le match de préparation à l'Euro-2020 de football entre l'Allemagne et l'Italie, s'il sera bien joué à la date prévue du 31 mars à Nuremberg, le sera aussi sans public, tout comme France-Ukraine et France-Finlande (27 et 31 mars).

