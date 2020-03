Coronavirus : la Belgique ferme écoles, cafés, restaurant et discothèques

La fermeture des écoles, au niveau national, sera effective à compter du week-end prochain "jusqu'au vendredi 3 avril inclus", veille des vacances de Pâques, a précisé Mme Wilmès lors d'une conférence de presse à l'issue d'un Conseil national de sécurité consacré à cette pandémie.



Pendant ces trois semaines un accueil sera toutefois possible dans les écoles pour les enfants dont les parents travaillent dans les hôpitaux et les soins de manière générale.



"Cette règle ne doit pas empêcher les hôpitaux et les centres de soins de fonctionner normalement", a affirmé la Première ministre.



Les crèches resteront ouvertes, a-t-elle souligné. Quant aux universités, plusieurs d'entre elles avaient déjà annoncé plus tôt dans la journée la suspension des cours sur place.



Concernant les rassemblements, le Conseil national de sécurité --réunissant autour des principaux ministres fédéraux les présidents des entités fédérées-- a pris des mesures drastiques.



"Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille et leur nature, publiques ou privées, sont annulées", a déclaré Sophie Wilmès.



Par ailleurs, "les discothèques, cafés et restaurants doivent être fermés", a-t-elle poursuivi.



La cheffe du gouvernement a précisé que toutes ces mesures valables pour les trois régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles) entreraient en application à partir du minuit dans la nuit de vendredi à samedi, jusqu'au 3 avril.



"Ce n'est pas un lockdown (un blocage complet, ndlr). Nous voulons éviter des situations comme en Italie", a dit Mme Wilmès en référence au pays d'Europe le plus touché par l'épidémie du Covid-19, ayant à déplorer plus de mille morts.



La Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a recensé à ce jour 399 cas de contamination. Trois de ces malades sont décédés, une femme de 90 ans et deux hommes de 73 et 86 ans.



Jeudi soir, la Première ministre a de nouveau insisté sur la nécessité de protéger particulièrement les seniors.



Ainsi les parents qui seraient contraints de faire appel aux grands-parents pour garder les enfants pourront aussi bénéficier de l'accueil maintenu dans les écoles, a-t-elle expliqué.



Enfin les magasins qui ne fournissent pas des produits ou services essentiels (hors alimentation et pharmacie) devront rester fermés le week-end.