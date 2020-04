Coronavirus: la confiance dans le gouvernement rechute

La confiance des Français dans le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus repart à la baisse (-10), après une embellie consécutive à l'annonce du déconfinement progressif, selon un sondage hebdomadaire Harris Interactive diffusé mercredi.

Moins d'un Français sur deux (48%, -10) lui fait désormais confiance pour "prendre des mesures efficaces pour mettre fin à l'épidémie".

La confiance dans le gouvernement pour "faire en sorte que le confinement dure le moins possible" chute également de 7 points en une semaine à 56%, selon cette enquête pour LCI. Seules 45% (-8) des personnes interrogées lui font par ailleurs confiance pour "donner une information sincère sur les délais de confinement".

Sur chacun de ces thèmes, la confiance dans le gouvernement retrouve sensiblement son niveau du 7 avril, une semaine avant l'intervention télévisée lors de laquelle Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement du pays à partir du 11 mai.

Plus d'un Français sur deux (53%) fait en revanche confiance au gouvernement pour "prendre des mesures efficaces en matière économique" (la question était posée pour la première fois).

Les enquêtes réalisées après l'intervention du chef de l'Etat indiquaient dans leur ensemble un regain de confiance dans l'exécutif.

Selon Harris interactive, 57% des personnes interrogées ont par ailleurs le sentiment que le gouvernement n'a pas pris des mesures assez importantes depuis le début de la crise, contre 34% pour lesquelles elles ont été "ni trop, ni pas assez importantes" et 9% pour qui elles ont été "trop importantes".

Enquête réalisée en ligne les 20 et 21 avril auprès de 928 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,2 points.

