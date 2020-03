Coronavirus: la course cycliste Paris-Nice, écourtée, se terminera samedi

Les organisateurs de la course cycliste Paris-Nice ont annoncé vendredi l'annulation de la dernière étape prévue dimanche en raison de la pandémie de coronavirus.

Les classements seront donc arrêtés samedi au soir de l'étape de montagne de La Colmiane (Alpes-Maritimes), la seule arrivée au sommet de l'épreuve.

"C'est une décision logique par rapport à l'affluence attendue lors de la dernière étape. Même si nous avions pris des mesures d'éloignement du public", a déclaré à l'AFP Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France et de Paris-Nice, ajoutant que la décision avait été "prise en concertation avec les autorités préfectorales et les parties prenantes du cyclisme" (fédération internationale, représentants des coureurs et des équipes).

Le représentant de l'association des coureurs, Pascal Chanteur, a précisé avoir consulté les concurrents sur l'opportunité de continuer. Une majorité de l'ordre de 70 % s'est prononcée pour la poursuite de la course jusqu'à samedi.

"Leur principale inquiétude n'était pas d'ordre sanitaire mais logistique. Ils s'interrogeaient sur la possibilité de rentrer chez eux à la fin de la course", a-t-il indiqué à l'AFP.

La 78e édition de la "course au soleil" s'était élancée dimanche dernier des Yvelines dans un climat tendu. Le lendemain, ses organisateurs avaient durci les mesures de sécurité en instaurant notamment des sas pour éloigner le public des zones de départ et d'arrivée des étapes.

Vendredi matin, au départ de la 6e étape à Sorgues (Vaucluse), l'équipe Bahrain a fait savoir qu'elle se retirait de l'épreuve. "Pour rapatrier son personnel dès que possible", a indiqué la formation qui a pour leader le Belge Dylan Teuns, jusque-là sixième du classement général.

Autre abandon, celui du champion d'Europe, l'Italien Elia Viviani. Son équipe Cofidis a précisé que "le sprinteur, dont l'état de santé et la motivation restent intacts, préfère se ménager et se focaliser sur les prochains grands objectifs de la saison, dont le Tour de France".

Quant à l'équipe Bora du leader de la course, l'Allemand Maximilian Schachmann, elle a annoncé qu'un membre de son personnel avait présenté jeudi soir des symptômes de rhume mais que l'hypothèse d'une contamination au Covid-19 était exclue.

Le calendrier du cyclisme, comme dans les autres sports, est bouleversé par les annulations en cascade qui ont marqué ces derniers jours, depuis l'annulation fin février des deux dernières étapes de l'UAE Tour (Tour des Emirats). Principalement, les courses italiennes qui forment avec Paris-Nice l'ossature du programme de mars, les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et surtout Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison.

Pour Paris-Nice, cette amputation est une "première". Par le passé, l'épreuve a déjà eu des étapes raccourcies ou annulées en raison de la météo. Mais elle avait toujours pu aller jusqu'à son terme.