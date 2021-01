Coronavirus : la France se donne "encore une chance" d'éviter le confinement

Pas de confinement troisième du nom pour le moment mais un nouveau tour de vis. Le dernier. « Nous pouvons encore nous donner une chance de l’éviter. » C’est en ces mots que le premier ministre Jean Castex a, depuis l’Elysée, fait le point sur les décisions prises à l’issue du Conseil de défense sanitaire réuni par le président Emmanuel Macron, vendredi à 18h.



Les rumeurs et les chiffres quotidiens de l’épidémie laissaient présager une nouvelle mise sous cloche, à l’instar de celles qui se multiplient en Europe et dans le monde. Car, « si la situation reste mieux maîtrisée en France que chez beaucoup de nos voisins, elle est cependant préoccupante » en raison de la circulation « des variants dits anglais et sud-africains qui font peser un fort risque d’accélération de l’épidémie. » Vendredi soir, 27.000 résidents étaient hospitalisés tandis que 3.000 se trouvaient en réanimation, a précisé M. Castex.



A la « question légitime » d’un confinement, les autorités ont donc pris en compte « l’impact très lourd » qu’il fait peser sur les Français, « sur tous les plans. » De nouvelles restrictions entreront dès lors en vigueur à compter de dimanche minuit. Entrées et sorties du territoire restreintes Ainsi, « toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays » hors de l’UE sera proscrite sauf « motif impérieux ». Les territoires français d’outre-mer tombent également sous le coup du « motif impérieux ».



Concernant les arrivées en provenance d’un pays européen, elles seront conditionnées « à la réalisation d’un test PCR, à l’exception des travailleurs transfrontaliers. » Fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m² Les centres commerciaux « non alimentaires d'une surface supérieure à 20.000 m² » qui favorisent « le brassage des populations » seront fermés.



Pour atténuer ce nouveau choc, le « quoi qu’il en coûte », soit les aides financières étatiques, s’appliquera « pour tous les salariés et entreprises concernés », a précisé l’hôte de Matignon.



Ce dernier appelle également à intensifier le télétravail y compris au sein des administrations publiques. Une concertation avec les partenaires sociaux sera conduite lundi 1er février pour décider des modalités. Des « consignes de fermeté » aux forces de l’ordre Les forces de l’ordre seront sur le qui-vive et « des consignes particulières de fermeté seront appliquées » pour les fraudeurs. Et Jean Castex en veut pour exemple l’organisation de fêtes clandestines ou « les ouvertures illégales de restaurants. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. »



Le premier ministre en a profité, sans s’étendre, pour faire un point sur la campagne de vaccination, objet de nombreuses critiques dans l’Hexagone. A ce jour, et compte tenu « de nos meilleurs efforts pour accélérer la vaccination », 1,5 millions de personnes ont reçu leur première dose, a-t-il chiffré.



Enfin, en appelant une énième fois à respecter les gestes barrières et en enjoignant à avoir « confiance », M. Castex en a conclu que « les prochains jours seront déterminants. »