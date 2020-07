Coronavirus: la Lituanie émet une "monnaie de l'espoir" dédiée à la solidarité

La Lituanie a émis mercredi une nouvelle pièce de collection pour marquer la crise du coronavirus, munie de l'inscription: "Après les ténèbres, j'espère la lumière".

La pièce présente un rayon de lumière tombant sur la date 2020 dont l'ombre dessine le signal de détresse international SOS.

Asta Kuniyoshi, gouverneure adjointe de la banque centrale de Lituanie, a indiqué que la banque avait eu cette idée en mars lorsque ce pays balte, membre de la zone euro, avait imposé le confinement pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

"Au plus fort de la pandémie, nous avons été témoins de la solidarité entre les gens. La pièce marque donc non seulement la période de confinement mais aussi les valeurs humaines universelles d'espoir, d'unité et de solidarité", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Avec cette pièce, nous rendons aussi hommage aux médecins et à tous ceux qui ont prêté leur aide pendant la pandémie, aux bénévoles qui ont soutenu les personnes âgées, aux enseignants qui ont donné des cours en ligne", a ajouté Mme Kuniyoshi.

Des pièces en argent de cinq euros, ainsi que des pièces en cuivre et nickel d'une valeur nominale de 1,5 euro sont disponibles en ligne et dans des magasins à travers le pays.

La banque a frappé 2.500 pièces de cinq euros et 30.000 pièces de 1,5 euro.

La Lituanie, un pays de 2,8 millions d'habitants, a déjà assoupli ou levé la plupart des restrictions imposées à partir de la mi-mars.

Mercredi, Vilnius a signalé un seul nouveau cas de coronavirus, portant le nombre total de contaminations confirmées à 1.818, dont 78 décès - bien moins que dans la plupart des autres pays de l'UE.