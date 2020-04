Coronavirus: la NBA organise un tournoi de H.O.R.S.E avec des stars

Les stars actuelles Chris Paul, Trae Young, et d'anciennes, Chauncey Billups, Paul Pierce, vont se défier au H.O.R.S.E, un tournoi de shoot télévisé visant à combler le vide causé par le coronavirus auprès des fans de basket, a annoncé jeudi la NBA.

Le tournoi, qui va rassembler huit joueurs, débutera dimanche et sera diffusé sur ESPN.

Un sponsor de l'évènement versera au nom des joueurs la somme de 200.000 dollars à des œuvres de bienfaisance en première ligne sur efforts d'intervention contre la pandémie de coronavirus qui a forcé la NBA à suspendre la saison il y a un mois.

Le H.O.R.S.E est un jeu dans lequel les joueurs doivent d'abord décrire le tir qu'ils vont faire avant de s'exécuter, les dunks étant interdits. Si le tir rentre dans le panier, leur adversaire direct doit reproduire le même geste de shoot. S'il échoue à marquer, il se voit pénalisé d'une lettre du mot H.O.R.S.E. Le premier joueur à cumuler les cinq lettres perd.

Confinement oblige, ce tournoi à élimination directe se jouera sur les courts de basket aux domiciles respectifs des participants.

Ainsi, dans une partie du tableau, la jeune star d'Atlanta Trae Young affrontera Chauncey Billups, ancien champion NBA avec Detroit, et Tamika Catchings, quadruple championne olympique avec Team USA et tout juste intronisée au Hall of Fame cuvée 2020, se mesurera avec à l'arrière de Utah Mike Conley.

Dans l'autre partie du tableau, le meneur de Chicago Zach LaVine défiera l'ancien ailier Paul Pierce, champion NBA en 2008 avec Boston, tandis que la star d'Oklahoma City, Chris Paul, jouera face à une des vedettes actuelles de la WNBA, Allie Quigley.

Les vainqueurs de ces matches dimanche, se qualifieront pour les demi-finales programmées jeudi prochain, suivies le même soir par la finale.

Le H.O.R.S.E est la deuxième initiative de la NBA pour rompre la monotonie des fans privés de basket, après un tournoi de jeu vidéo virtuel qui a impliqué d'autres joueurs de la Ligue.