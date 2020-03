Coronavirus: la préfecture du Morbihan interdit les locations dans les îles

La préfecture du Morbihan a décidé, à partir de mercredi et jusqu'au 31 mars, d'interdire les locations d'hébergement dans quatre îles, dont Groix et Belle-Ile, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

"Les locations saisonnières de logements et hébergements de tous types et les mises à disposition gracieuses de logements et hébergements de tous types sont interdites", indique la préfecture du Morbihan sur son site internet.

"L’occupation des logements meublés non affectés à l’habitation principale est exclusivement réservée aux propriétaires et, en leur présence, le cas échéant à leurs enfants et à leurs parents", poursuit la préfecture.

Les îles concernées par cet arrêté signé mardi par le préfet sont Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic.

D'après l'arrêté, "le nombre de patients potentiellement contaminés présents sur les quatre îles est susceptible de croître très rapidement et très fortement si la population présente augmente et si des brassages de population se produisent".

Les compagnies maritimes ont décidé à partir de mercredi de réduire la fréquence des rotations entre ces îles et le continent, selon la même source.