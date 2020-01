Coronavirus: le 4e patient en France n'avait d'abord pas été repéré

Le quatrième patient hospitalisé en France après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, un Chinois de 80 ans, est dans un état "grave" et n'avait initialement pas été repéré car il ne correspondait pas aux critères, a indiqué son médecin mercredi.

"Son état est grave (...) on va faire tout ce qu'on peut mais c'est sévère", a déclaré le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris.

Le patient est en réanimation à Bichat et est sous "ventilation artificielle".

Cet homme est arrivé en France "le 23 janvier" et a d'abord consulté les urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris le samedi 25, selon le Pr Yazdanpanah.

"Il avait de la fièvre mais pas de toux ni de signes respiratoires, il ne venait pas de Wuhan (épicentre de l'épidémie en Chine, ndlr) mais d'une ville à 400 km au nord: il était loin des critères et n'a pas été retenu comme un cas possible" d'infection au coronavirus, a poursuivi le médecin.

"Ce n'est qu'hier (mardi), quand il a développé et aggravé un état respiratoire, qu'il y a de nouveau eu une demande de classement et le classement a été retenu parce qu'il avait des signes respiratoires", selon le Pr Yazdanpanah.

Le test s'est ensuite révélé positif. En outre, la fille de ce patient, âgée de 50 ans, a elle aussi développé des symptômes et un test est en cours pour savoir si elle est elle aussi infectée par le coronavirus.

Les autorités sanitaires s'emploient maintenant à vérifier si le patient de 80 ans a pu contaminer d'autres personnes lors de son passage aux urgences.

"Hier (mercredi) soir, dès qu'on l'a su, il y a eu une réunion de crise (...) pour essayer de manière très fine d'identifier l'ensemble du personnel qui a été en contact avec ce patient", a expliqué le Pr Yazdanpanah.

"On a pu identifier un certain nombre de personnes et on va suivre tout ce qui est recommandé pour essayer de les surveiller", a-t-il dit.

Parmi ces personnes, aucune "n'est pour l'instant symptomatique, il y a peu de patients qui ont été identifiés avec un risque majeur, une exposition importante", a ajouté le médecin.

Selon le Pr Yazdanpanah, il est possible que ce genre de cas entraîne une modification des critères de repérage fixés par les autorités sanitaires mondiales, et notamment un élargissement de la zone chinoise considérée à risque.

Les trois autres patients confirmés en France sont un couple chinois, un homme de 31 ans et une femme de 30 ans, hospitalisés à Bichat, ainsi qu'un Français d'origine chinoise de 48 ans hospitalisé à Bordeaux.

La femme va bien et sa fièvre est tombée, même si sa sortie de l'hôpital n'est pas encore à l'ordre du jour, selon le Pr Yazdanpanah. Les médecins sont "assez confiants" pour l'homme de 30 ans, mais il a toutefois été mis "sous surveillance plus rapprochée en réanimation" depuis mardi après une "petite aggravation".

"Il va bien mais pour être plus prudents, on voulait le surveiller", a indiqué le médecin.

Au-delà du suivi des quatre patients hospitalisés sur son sol, qui avaient tous séjourné en Chine, la France s'emploie à rapatrier ses ressortissants depuis Wuhan.

Une réunion gouvernementale sur le coronavirus doit avoir lieu mercredi en fin de journée autour du Premier ministre Edouard Philippe, avant un point-presse au ministère de la Santé en soirée.