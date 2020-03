Coronavirus: le diocèse de Lyon entretient le lien spirituel en ligne

Depuis le début du confinement décidé face à la menace du coronavirus, le diocèse de Lyon donne rendez-vous à ses fidèles sur internet, entretenant avec eux un lien aussi spirituel que virtuel en ces temps troublés.

Mardi soir, à la chapelle Saint-Irénée de l'archevêché de Lyon, l'évêque auxiliaire Emmanuel Gobilliard a célébré la messe avec pour seul spectateur un technicien qui s'assurait de la bonne transmission de la caméra branchée sur la chaîne Youtube du diocèse.

De l'autre côté, face à leurs écrans, plusieurs centaines de fidèles privés de rassemblement religieux.

"C'est une souffrance pour moi de célébrer la messe tout seul et pour les gens de ne pas célébrer l'eucharistie, mais on n'a pas le choix de cette crise sanitaire. Donc, on fait avec les moyens du bord", explique l'évêque à l'AFP.

"Je suis obligé de faire les questions et les réponses, mais bon, il y en a au moins un qui est présent, c'est le Bon Dieu", plaisante-t-il.

"J'essaye de rendre ça le plus vivant possible. Je leur parle. Je pense à eux. Je veux surtout garder les liens humains et spirituels. Les gens sont assez réceptifs. Certains sont émus qu'on puisse poursuivre ces célébrations dans la difficulté", poursuit Mgr Gobilliard, évoquant les "commentaires encourageants" parmi les plus de 1.500 vues enregistrées à chaque rendez-vous quotidien.

Dès le premier jour du confinement, le diocèse a convoqué chaque jour ses fidèles à 18h15 pour des vêpres, des chapelets, des messes et pour le chemin de croix du vendredi.

Mercredi, la grande messe de l'Annonciation célébrée à la basilique Notre-Dame-de-Fourvière pourrait bien battre des records de vues.

Depuis l'instauration des mesures de confinement, les lieux de culte ont été autorisés à rester ouverts par le gouvernement, mais les rassemblements de plus de 20 personnes y sont interdits.

Emmanuel Macron a d'ailleurs prévenu lundi les représentants des cultes que les fêtes d'avril (Pâques juive et chrétienne, début du Ramadan) devront se faire "sans rassemblement", ce qui devrait conduire de nombreux fidèles à se tourner vers leurs écrans.

Dimanche, les audiences de l'émission TV "Le Jour du Seigneur" ont triplé à un niveau inédit, atteignant 1,7 million de téléspectateurs.