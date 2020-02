Coronavirus: le Japon promet de renforcer les mesures à l'approche des JO

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a promis dimanche de mettre en œuvre des "mesures rigoureuses", notamment autour du dépistage, pour protéger les gens contre le coronavirus à l'approche des Jeux olympiques de cet été.

"Je mettrai en œuvre des mesures encore plus strictes pour lutter contre les maladies infectieuses", a déclaré la responsable lors de l'inauguration de l'Ariake Arena, un bâtiment de 330 millions de dollars (environ 297 M EUR) destiné à accueillir les compétitions olympiques de volleyball et paralympiques de basket-ball.

"J'ai des discussions ce week-end avec des hauts fonctionnaires pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes à Tokyo - en se concentrant spécifiquement sur les moyens de prévenir la propagation du virus et de renforcer les systèmes de test", a ajoute Mme Koike.

La gouverneure a également exhorté ses concitoyens à se laver les mains régulièrement et à porter des masques chirurgicaux pour les protéger de la maladie.

Le Japon a d'ores et déjà dissuadé ses ressortissants d'effectuer tout voyage non essentiel en Chine, où l'épidémie a commencé, et a mis en place rapidement de nouvelles règles, y compris des restrictions d'entrée dans le pays pour limiter la propagation du virus.

Le coronavirus, originaire de la province du Wuhan a fait plus de 300 morts en Chine, selon des informations locales. Jusqu'à présent, aucun décès n'a été signalé au Japon.

Plusieurs épreuves de qualification pour les JO, comme la boxe et le badminton, se tenant en Chine ont déjà été annulées.

Les Jeux olympiques de Tokyo commencent le 24 juillet et les Jeux paralympiques débutent le 25 août.