Coronavirus: le MotoGP prend des mesures de soutien financier aux équipes

Les équipes indépendantes du championnat du monde de vitesse moto bénéficieront de mesures de soutien financier pour faire face aux difficultés provoquées par la pandémie de coronavirus, a annoncé le promoteur du MotoGP, Dorna Sports, vendredi.

"Via l'International Road-Racing Teams Association (l'IRTA, qui représente les équipes, ndlr), les équipes indépendantes du MotoGP recevront chacune des avances considérables au cours des mois d'avril, mai et juin, que l'activité reprenne ou non", est-il indiqué dans un communiqué.

"Cette mesure vise à garantir le bien-être économique des équipes indépendantes et de leur personnel, ainsi qu'à assurer leur survie dans l'avenir", précise Dorna Sports, qui a pris cette décision en accord avec ses actionnaires ainsi que la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

"En outre, l'IRTA a déjà effectué des paiements à toutes les équipes de Moto2 et Moto3 pour les soutenir pendant cette période difficile", ajoute l'instance. "D'autres mesures pour les équipes de ces catégories seront envisagées en temps utile."

Aux côtés des constructeurs Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, Aprilia et KTM, le MotoGP compte cinq équipes indépendantes (ou satellites): LCR Honda, Yamaha SRT, Pramac Racing, Reale Avintia Racing et Tech3.

Les quatre premiers Grands Prix de 2020 ont été annulés (Qatar en catégorie MotoGP uniquement) ou reportés en deuxième partie de saison (Thaïlande, Amériques et Argentine en MotoGP, Moto2 et Moto3). Les deux GP suivants (Espagne et France) sont repoussés sine die.

La prochaine manche programmée est le Grand Prix d'Italie le 31 mai.

L'inactivité forcée liée à ces reports et aux mesures de confinement en vigueur à travers le monde pèse financièrement sur les équipes, alors qu'une éventuelle réduction du nombre de GP provoquerait une baisse de leurs revenus commerciaux et de sponsoring.