Coronavirus : le pape François demande l'annulation de la dette des pays pauvres

Le pape François a adressé ses pensées "à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus", aux "malades, à ceux qui sont morts et aux familles", dans son message de Pâques dimanche.

Pour une "contagion de l'espérance"

Dans un monde "opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine", il a appelé à répondre par "la contagion de l'espérance".

Réduire ou annuler la dette des pays pauvres

Dans son message de Pâques lu dans une basilique Saint-Pierre vide, il a souhaité "que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens" et appelé à la solidarité internationale "en réduisant, si non carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres".



Les Etats-Unis refusent par exemple de lever les sanctions économiques imposées à l'Iran, pays durement touché par la pandémie.

François a aussi répété son appel à "un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde".

"Ce n’est pas le temps de continuer à fabriquer et à trafiquer des armes, dépensant des capitaux énormes qui devraient être utilisés pour soigner les personnes et sauver des vies", a-t-il affirmé dans ce message du chef spirituel d'1,3 milliard de catholiques, diffusé en direct dans le monde entier.