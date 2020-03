Coronavirus: le parc d'attractions Disneyland en Californie va fermer par précaution

Le parc d'attractions Disneyland d'Anaheim, près de Los Angeles (Californie), a annoncé jeudi qu'il allait fermer ses portes à partir du 14 mars et jusqu'à la fin du mois par principe de précaution contre le coronavirus.

"Même si aucun cas de Covid-19 n'a été signalé à Disneyland Resort", le parc d'attractions de 40 hectares, l'un des plus connus et fréquentés au monde, a pris cette décision "dans l'intérêt de nos visiteurs et employés" et conformément aux préconisations du gouverneur de Californie, a expliqué un porte-parole.

Le gouverneur Gavin Newsom recommande depuis jeudi la suspension de tous les rassemblements "non-essentiels" de plus de 250 personnes.

Les hôtels présents sur le site resteront ouverts jusqu'au lundi 16 mars pour laisser le temps aux touristes d'organiser leur départ.

"Nous allons surveiller la situation et suivre les avis et recommandations des autorités fédérales et locales ainsi que des agences sanitaires. Disney continuera à payer ses employés" pendant la suspension de ses activités, a précisé le porte-parole de Disneyland.

D'après des professionnels du secteur, Disneyland, ouvert en 1955 par Walt Disney, est le deuxième parc d'attractions le plus visité au monde (18,7 millions de visiteurs en 2018), après Disney World à Orlando en Floride (20,9 millions). Aucune annonce n'avait été faite jeudi après-midi concernant une possible fermeture temporaire de Disney World en lien avec l'épidémie de coronavirus.

"Disney a pris la bonne décision dans l'intérêt de la santé publique (...) Des annonces similaires devraient suivre prochainement", a réagi dans un communiqué le gouverneur Newsom, sans donner plus de précisions.

Dans la matinée, il avait indiqué s'être entretenu de l'épidémie de coronavirus avec les patrons de Disney et d'autres parcs d'attractions, comme celui des studios Universal près de Los Angeles, très prisé des touristes également. Universal a mis en place des mesures préventives (nettoyages renforcés, distributeurs de gel hydro-alcoolique, etc) mais n'envisageait pas de fermeture préventive jeudi après-midi.

M. Newsom avait estimé que les parcs d'attraction, étant donné leur "complexité", étaient à ce stade exemptés de la recommandation portant sur les rassemblements de plus de 250 personnes.

De nombreux événements culturels ont déjà été annulés ou reportés en Californie, parmi lesquels le célèbre festival musical de Coachella, le festival du film de Beverly Hills et le rassemblement consacré à la pop culture WonderCon. De nombreux matches et événements sportifs sont également annulés.

D'autres festivals très fréquentés sont également concernés ailleurs aux Etats-Unis, comme le CinemaCon de Las Vegas, le festival South by Southwest (SXSW) d'Austin (Texas) et le festival du film de Tribeca à New York. A New York, les rassemblements de plus de 500 personnes sont interdits, les théâtres de Broadway sont fermés et le grand défilé de la St Patrick a été annulé.

En Asie, Disney a fermé ses parcs d'attractions en raison de l'épidémie mais le complexe de Shanghai, en Chine, a pu rouvrir partiellement cette semaine. Au Japon en revanche, la fermeture de Disneyland et DisneySea à Tokyo a été prolongée de deux semaines, jusqu'à début avril.