Coronavirus: le patron de la Fédération italienne de football espère une reprise début mai

Le patron de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina espère que la Serie A pourra reprendre le 2 mai et se finir au plus tard en juillet.

Tous les événements sportifs en Italie ont été suspendus jusqu'au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus qui a fait 2.500 morts dans le pays, le plus touché en Europe, et forcé mardi à reporter d'un an l'Euro-2020.

"Nous travaillons sur l'hypothèse d'une reprise le 2 mai et de terminer le championnat, en allant jusqu'à juillet si nous n'arrivons pas à terminer le 30 juin", date de la fin des contrats des joueurs, a déclaré mercredi M. Gravina à la radio italienne.

"S'il s'avérait impossible d'utiliser toutes les dates comme nous le prévoyons, nous changerions le format des compétitions", a-t-il ajouté.

Le président de la Fédération italienne a salué la décision de l'UEFA de reporter d'un an l'Euro-2020, qui permet de libérer des dates pour les compétitions nationales et les Coupes d'Europe, tout en précisant que selon lui "les championnats nationaux sont prioritaires.

"Nous ne voulons pénaliser personne, mais tout comme nous envisageons de changer des formats si la fenêtre pour jouer se réduit, l'UEFA doit faire de même avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa", a-t-il ajouté.

Cette proposition a reçu le soutien du ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora. Un retour le 3 mai "est au moins ce que nous espérons", a-t-il dit sur la chaîne de télévision Rai, ajoutant: "Nous verrons ensuite si ce sera à huis clos ou devant du public".

Parmi les grands championnats européens, l'Italie est, après la France, celui qui a le plus de dates à reprogrammer: 15, dont 12 pour les journées de championnat restantes, une pour les matches reportés de la 25e journée et deux pour la Coupe d'Italie (demi-finales retour et finale).

Au niveau européen, il manque respectivement 6 dates en Ligue des champions et 7 en Ligue Europa, si le format actuel est maintenu.