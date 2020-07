Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Près de 585.000 morts -

La pandémie a fait au moins 584.394 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 12h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 137.419 décès pour 3.499.291 cas. Viennent ensuite le Brésil (75.366 morts), le Royaume-Uni (45.053 morts), le Mexique (36.906 morts) et l'Italie (34.997 morts).

- FMI: le monde "n'est pas tiré d'affaire" -

La crise provoquée par la pandémie est entrée dans une nouvelle phase mais le monde "n'est pas tiré d'affaire", affirme la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Elle enjoint les gouvernements à poursuivre les mesures de protection sociale, dépenser l'argent public pour stimuler l'économie et profiter de cette "occasion qui ne se présente qu'une fois par siècle" de reconstruire un monde "plus équitable, plus vert (...) et surtout plus résilient".

- France: masque obligatoire -

Le Premier ministre Jean Castex a avancé à la semaine prochaine l'obligation de porter un masque dans tous les lieux clos ouverts au public, en particulier les commerces.

Cette obligation devait être effective à partir du 1er août mais l'apparition de signaux de reprises de l'épidémie, notamment en Mayenne (nord-ouest) et en région parisienne, pousse l'exécutif à en accélérer l'application.

- Nouveaux records aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis battent de nouveaux records quotidiens de contaminations avec plus de 67.000 cas recensés mercredi, notamment dans le Sud et l'Ouest du pays.

La première puissance mondiale est confrontée à une très forte résurgence du virus depuis la fin juin. Depuis dix jours, le nombre d'infections détectées toutes les 24 heures est compris entre 55.000 et 65.000, soit le double des chiffres enregistrés en avril quand le pays était en grande partie confiné.

- Chine: reprise de la croissance -

La Chine renoue avec la croissance avec un bond du PIB de 3,2% au deuxième trimestre après avoir enregistré son plus bas historique en début d'année.

Le pays, où le virus est apparu en décembre avant de se propager dans le reste du monde, est le premier à avoir relancé son activité et apparaît à ce titre comme un baromètre pour la reprise espérée de l'économie mondiale.

Tous les cinémas ont par ailleurs rouvert jeudi dans le pays où seule une contamination au Covid-19 a été enregistrée. Air France a obtenu un deuxième vol hebdomadaire Paris-Shanghai à partir de la semaine prochaine.

- Espagne: hommage aux victimes -

L'Espagne a rendu jeudi matin un hommage solennel aux plus de 28.400 victimes du Covid-19 en présence du roi Felipe VI et de dirigeants de l'UE.

Alors que la population a repris sa vie et que les frontières ont rouvert avec l'Europe et une douzaine de pays hors UE, l'Espagne connaît une recrudescence des contaminations avec plus de 120 foyers actifs. Environ 160.000 habitants ont été reconfinés mercredi en Catalogne autour de la ville de Lérida.

- "E-pèlerinage mondial" à Lourdes -

Pour pallier l'annulation des pèlerinages, le sanctuaire chrétien de Lourdes organise le premier pèlerinage virtuel mondial, baptisé "Lourdes United".

Des célébrations et prières célébrées en cinq langues sont célébrées sur les télévisions catholiques à travers le monde entier en ce jour anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous.

Le sanctuaire, qui appelle aux dons, prévoit un déficit de huit millions d'euros en 2020.

- Allemagne: confinements locaux autorisés -

Face au risque de deuxième vague du virus, l'Allemagne, relativement épargnée jusqu'ici, va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local.

L'Etat fédéral avait jusqu'ici une définition très souple des confinements basés sur l'auto-discipline dans chaque région. Avec ce nouvel arsenal, les autorités pourront instaurer des "interdictions de sortie" dans des zones géographiques limitées.

