Coronavirus : le point sur la pandémie

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un automne "plus dur" en Europe -

"Cela va devenir plus dur" : l'Organisation mondiale de la santé s'attend à une remontée du nombre des morts du Covid-19 en Europe en octobre et en novembre, a averti le directeur de sa branche européenne, qui réunit lundi et mardi sa cinquantaine d'Etats membres.

"J'entends tout le temps : +le vaccin va être la fin de l'épidémie+. Bien sûr que non !", s'est exclamé Hans Kluge.

Selon l'OMS, un nouveau record a été atteint dimanche, avec presque 308.000 cas confirmés en un seul jour.

- France : restrictions à Bordeaux et Marseille -

Confrontées à une forte progression du nombre des cas, les deux grandes villes françaises de Bordeaux et de Marseille ont annoncé de nouvelles mesures restrictives, dont l'interdiction des fêtes d'étudiante et l'annulation des Journées du patrimoine.

Figurent également l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs ou sur les quais de la Garonne à Bordeaux (sud-ouest) et sur les plages à Marseille (sud-est) et l'abaissement à 1.000 personnes de la jauge pour les spectacles et les compétitions sportives.

- Rentrée scolaire en Italie -

Six mois après leur fermeture, la majeure partie des établissements scolaires ont rouvert en Italie, malgré des "difficultés" reconnues par le gouvernement qui a lancé aux jeunes un appel à la "prudence".

Quelque 5,6 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école dans 13 des 20 régions italiennes, la rentrée se faisant de manière étalée entre les 1er et 24 septembre.

- Le monde pas préparé à une prochaine pandémie -

Le monde ne se prépare pas suffisamment à une prochaine pandémie, qui pourrait alors se révéler "encore plus dévastatrice" que celle de Covid-19, a averti un panel international.

"Si on ne tire pas les leçons du Covid-19 ou si l'on n'agit pas en y mettant les moyens et l'engagement nécessaires, la prochaine pandémie -qui est une certitude- sera encore plus dévastatrice", a mis en garde le Conseil de supervision de la préparation globale, un organe de contrôle indépendant mis en place par l'OMS et la Banque mondiale.

- Plus de 924.900 morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 924.968 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à la mi-journée.

Plus de 29 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 194.081 morts. Viennent ensuite le Brésil (131.625), l'Inde (79.722), le Mexique (70.821) et le Royaume-Uni (41.628).

- Nouveau confinement partiel à Jakarta -

Les autorités de la capitale indonésienne Jakarta ont imposé un nouveau confinement partiel et promis d'isoler strictement toute personne testée positive après une hausse importante du nombre des cas.

- Pas de festival du cirque de Monte-Carlo -

Pas de dompteur, ni d'acrobates ni de clowns : le plus grand événement de cirque du monde, le festival international de Monte-Carlo, prévu pour janvier, a été annulé et sa 45e édition reportée à 2022 "vu la situation sanitaire", a annoncé le gouvernement princier.

- Des masques par la poste -

Les Tchèques de plus de 60 ans vont recevoir gratuitement cette semaine des masques par courrier, a annoncé la poste, une initiative décriée par l'opposition qui accuse le gouvernement de manoeuvre électoraliste à l'approche du scrutin régional d'octobre.

