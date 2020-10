Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Donald Trump pressé de repartir en campagne -

Le président américain Donald Trump, malade du Covid-19 et sorti de l'hôpital lundi, a défendu une nouvelle fois sa gestion critiquée de la pandémie tout en annonçant son intention de reprendre "bientôt" la campagne pour sa réélection. A peine revenu à la Maison Blanche, il s'est montré au balcon et a ostensiblement ôté son masque.

Son médecin, Sean Conley, a cependant prévenu que le président américain, qui aura été hospitalisé trois jours, n'est "peut-être pas encore complètement tiré d'affaire". Même si l'équipe médicale se veut "prudemment optimiste", elle ne sera pas totalement soulagée avant une semaine.

- Plus de 35,5 millions de cas -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.045.097 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Plus de 35,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 210.196 décès. Suivent le Brésil (146.675 morts), l'Inde (103.569 morts), le Mexique (81.877 morts), et le Royaume-Uni (42.369 morts).

- L'ONU inquiète du sort des prisonniers politiques en Iran -

"Il est particulièrement important" que l'Iran, pays le plus touché par le Covid-19 dans la région, libère ses détenus politiques au moment où le coronavirus circule dans ses prisons, a jugé l'ONU mardi.

"Les personnes détenues uniquement en raison de leurs opinions politiques ou pour d'autres formes d'activisme en faveur des droits de l'Homme ne devraient pas être emprisonnées du tout, et ces prisonniers ne devraient certainement pas être traités plus sévèrement ou exposés à un plus grand risque", a souligné la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet.

- Aides élargies aux entreprises françaises -

Des aides élargies pour les entreprises fermées pour lutter contre le coronavirus ou touchées indirectement par ces mesures seront annoncées la semaine prochaine, a indiqué mardi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

Le Fonds de solidarité aujourd'hui limité aux entreprises jusqu'à 20 salariés pourait être renforcé et ses secteurs d'intervention élargis, a-t-il indiqué.

- Les migrants précaires très exposés -

Plus d'une personne en grande précarité sur deux, pour l'essentiel des migrants, a été infectée au Covid-19 selon la première étude sur ces populations menée par Médecins sans frontières (MSF), qui s'inquiète d'un taux parmi les plus élevés jamais observés, en particulier dans les foyers de travailleurs et les centres d'hébergement.

L'enquête, décrite comme la toute première en France et en Europe à s'intéresser exclusivement au niveau d'exposition au virus parmi les grands précaires, concerne surtout les étrangers, qui représentent 90% de l'échantillon de 818 personnes testées par l'ONG dans les différents centres où elle est intervenue en région parisienne depuis l'essor de la pandémie.

- France Inter met le masque à l'antenne -

La chaîne de radio publique française France Inter a demandé à toutes les personnes intervenant sur l'antenne de porter un masque chirurgical en raison de l'accélération de l'épidémie de Covid-19.

Le port du masque s'appliquait déjà à France Inter depuis qu'il a été généralisé début septembre dans les entreprises, mais une exception avait été ménagée pour les animateurs et leurs invités, comme dans l'ensemble des médias audiovisuels, afin de préserver la qualité du son et/ou de l'image.

- Foot italien : des responsables contaminés -

Le président de la Ligue italienne de football Paolo Dal Pino a été testé positif au coronavirus, ce qui a entraîné également le placement à l'isolement par précaution de son homologue de la fédération italienne (FIGC), Gabriele Gravina.