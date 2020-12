Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: top départ pour la vaccination

Les Etats-Unis, pays le plus meurtri par le Covid-19 avec près de 300.000 morts, entament lundi une vaste campagne de vaccination.

Près de trois millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech devraient être rendues disponibles d'ici mercredi, avec l'objectif de vacciner quelque 20 millions d'Américains avant la fin de l'année, 100 millions avant fin mars.

Au Canada, le Québec débute également lundi sa première phase de vaccination, avec les résidents et personnel de santé d'une maison de retraite dans la ville éponyme.

La capitale émiratie Abou Dhabi a aussi commencé lundi à vacciner le public, cinq jours après l'approbation par les Emirats du vaccin du groupe chinois Sinopharm.

- Polémique au Brésil

Le président brésilien Jair Bolsonaro a fait l'objet de critiques acerbes dimanche après la présentation du plan de vaccination gouvernemental, une absence de plan selon ses opposants.

La Cour suprême du deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie a imposé au gouvernement de présenter un plan et de vacciner les 14 millions de Brésiliens présentant le plus de risque.

Le plan comporte de sérieuses omissions, dont la date de démarrage des opérations ou des détails sur les moyens mis en oeuvre.

- Essai final pour un vaccin allemand

Le laboratoire pharmaceutique allemand Curevac a annoncé lundi le lancement de la troisième et dernière phase d'essais cliniques à grande échelle en vue de l'autorisation de son vaccin.

- Pays-Bas: restrictions attendues

Les Pays-Bas doivent annoncer lundi un durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19, selon les médias locaux, alors que le nombre de contaminations est en forte augmentation et que le nombre de décès a dépassé la barre des 10.000.

- France: dépistages massifs

La France se lance cette semaine dans une stratégie de dépistage massif ciblé sur quelques agglomérations, commençant lundi avec Le Havre (nord-ouest) et Charleville-Mézières (nord-est), à la veille du second déconfinement.

Deux autres territoires doivent embrayer en janvier, parmi ceux où le virus circule le plus vite: Roubaix (nord) et Saint-Etienne (centre-est).

L'économie française mettra un peu plus de temps que prévu pour effacer les effets de la crise, selon la Banque de France, avec une reprise de l'activité progressive en 2021.

- Nigeria: 26 généraux positifs

Au moins 26 généraux nigérians ont été testés positifs, et l'un d'eux est décédé, après avoir participé à une conférence à Abuja, selon l'armée.

- Plus de 1,6 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.612.297 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Plus de 72 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 299.191 décès. Suivent le Brésil avec 181.402 morts, l'Inde (143.355), le Mexique (113.953), l'Italie (64.520).

- Japon: mot de l'année

"Mitsu", un caractère (kanji) devenu au Japon un slogan résumant ce qu'il faut éviter face à la pandémie de coronavirus - la promiscuité - a été élu lundi mot de l'année 2020 lors d'un vote du grand public.