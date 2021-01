Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'OMS se penche sur les variants -

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit jeudi, avec deux semaines d'avance, pour discuter notamment des variants du nouveau coronavirus, beaucoup plus contagieux, qui inquiètent les autorités dans le monde entier.

Le nombre des pays et territoires où se trouve dorénavant le variant initialement repéré au Royaume-Uni s'élève à 50 et il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, selon l'OMS. Une troisième mutation, "inquiétante", estime-t-elle, et dont le Japon a annoncé la découverte, pourrait impacter la réponse immunitaire.

- Premier décès depuis huit mois en Chine -

La résurgence du virus frappe aussi la Chine, qui avait largement maîtrisé l'épidémie mais a recensé jeudi son premier décès dû au Covid-19 depuis mai dernier.

Une équipe d'experts de l'OMS comptant notamment dix scientifiques chargés de faire la lumière sur l'origine du coronavirus est arrivée jeudi à Wuhan (centre) où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019. L'équipe a été placée en quarantaine sauf deux membres bloqués à Singapour pour refaire des tests Covid.

- Vers un couvre-feu étendu en France -

Le gouvernement français doit annoncer jeudi de nouvelles restriction lors d'une conférence de presse prévue à 18H00 (17H00 GMT). Si l'extension d'un couvre-feu débutant dès 18H00 au-delà des 25 départements déjà concernés semble acquise, reste à en déterminer l'ampleur.

Alors que la vaccination entre dans une nouvelle phase avec l'ouverture des inscriptions pour les personnes âgées de 75 ans et plus, le ministre de la Santé a annoncé un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois.

- Le Liban se confine, la Turquie vaccine -

Le Liban entame jeudi un confinement strict d'une durée de onze jours, imposé par les autorités dans le but de ralentir une flambée des nouveaux cas. Ce pays de six millions d'habitants a recensé jusqu'ici 1.740 décès.

La Turquie a lancé jeudi sa campagne de vaccination en administrant le vaccin chinois CoronaVac au personnel soignant.

- Andy Murray positif, le pape vacciné -

L'ex-N°1 mondial de tennis Andy Murray a été testé positif au Covid-19, selon les informations publiées jeudi par divers médias britanniques, ce qui pourrait remettre en cause sa participation à l'Open d'Australie qui commence le 8 février.

Le pape François et le pape émerite Benoît XVI ont de leur côté été vaccinés, a annoncé le Vatican.

- PSA: chute des ventes en 2020 -

Les ventes mondiales du constructeur automobile français PSA, sur le point de s'unir à Fiat Chrysler, ont dégringolé de 27,8% en 2020, à 2,5 millions de véhicules, pénalisées par la crise sanitaire, selon la firme.

- Près de deux millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.979.596 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 384.784 décès, suivis par le Brésil (205.964), l'Inde (151.727), le Mexique (136.917) et le Royaume-Uni (84.767).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

