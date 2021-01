Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA : le virus fera "plus de 600.000 morts" -

Le président américain Joe Biden a estimé vendredi que le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis "pourrait atteindre bien plus de 600.000" morts.

Joe Biden va également s'attaquer à l'un des effets les plus visibles de la crise économique provoquée par la pandémie en promettant une aide immédiate aux millions d'Américains sans emploi qui ont faim.

- Variant britannique: plus forte mortalité -

Le variant britannique du nouveau coronavirus, plus contagieux, semble en outre être lié à une plus forte mortalité, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson vendredi.

Pour les hommes âgés d'une soixantaine d'années, le risque de mortalité est de 10 sur 1.000 avec le virus, un chiffre qui atteint 13 à 14 sur 1.000 avec le nouveau variant, a indiqué le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance.

- OMS: trop tôt pour dire l'origine du virus, les masques en tissus efficaces -

Il est trop tôt pour tirer la moindre conclusion sur le fait de savoir si le Covid-19 a son origine en Chine, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui effectue une mission dans ce pays.

Par ailleurs, selon l'organisation, les masques en tissu sont toujours aussi efficaces, même face aux nouveaux variants du coronavirus, car le mode de transmission est le même.

L'Allemagne et l'Autriche viennent d'imposer les masques médicaux (chirurgicaux ou FFP2) dans les commerces et les transports, et le gouvernement français demande de ne plus utiliser certains masques en tissu.

- Vaccins pour pays défavorisés -

L'Organisation mondiale de la santé et Pfizer-BioNtech ont annoncé un accord qui doit permettre de fournir 40 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 du géant pharmaceutique au système Covax, à destination des pays défavorisés.

- Belgique: interdiction des voyages à l'étranger -

La Belgique a décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi et jusqu'au 1er mars. Les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés.

- Premier confinement à Hong Kong -

Des milliers d'habitants d'un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés de Hong Kong ont reçu l'ordre dans la nuit de vendredi à samedi de rester chez eux dans le cadre du premier confinement ordonné par les autorités depuis le début de la pandémie.

- Nouvelles restrictions à Madrid -

La région de Madrid, l'une des plus touchées d'Espagne, a annoncé de nouvelles restrictions et décidé d'avancer l'heure du couvre-feu et l'horaire de fermeture des bars et des restaurants.

- 50.000 morts en Allemagne -

En Allemagne, le nombre de décès provoqués par le coronavirus a franchi vendredi le seuil des 50.000, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

- Japon: durcissement des restrictions -

Le gouvernement japonais a approuvé deux projets de loi pour renforcer l'efficacité des restrictions, qui prévoient notamment des peines d'emprisonnement allant jusqu'à un an pour les personnes positives mais refusant d'être hospitalisées.

- La Hongrie va acheter le vaccin russe -

Le gouvernement hongrois a annoncé avoir conclu un accord pour acheter jusqu'à deux millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, bien que celui-ci n'ait pas encore été autorisé par les autorités sanitaires européennes.

- Plus de deux millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,09 millions de morts dans le monde et plus de 97,4 millions de cas ont été diagnostiqués, selon un bilan établi vendredi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (413.818), suivis par le Brésil (215.243), l'Inde (153.032), le Mexique (146.174) et le Royaume-Uni (95.829).

- Plus de 56 millions de vaccinés -

Au moins 56,7 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 63 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT. Douze pays concentrent plus de 90% des doses injectées.

- Zidane positif -

L'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane est positif au Covid-19, a annoncé le club.

