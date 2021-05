Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Pubs et stades rouvrent au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni qui a vacciné 40% de sa population adulte, a ouvert lundi pubs et restaurants en intérieur, hôtels, musées, salles de spectacles et stades.

Interdites tout l'hiver, les retrouvailles dans les foyers sont de nouveau autorisées (limitées à six personnes ou deux foyers maximum) de même que les vacances à l'étranger. De nombreuses destinations restent soumises à une quarantaine au retour.

Des poussées récentes du variant indien, surtout à Londres et dans le nord-ouest de l'Angleterre, assombrissent néanmoins le tableau.

- L'Inde menacée par un cyclone -

Un cyclone menace l'ouest de l'Inde et pourrait entraver les efforts déployés contre la seconde vague épidémique qui fait chaque jour plus de 4.000 morts.

Bombay (ouest) est déjà inondée: son aéroport a été fermé plusieurs heures et les habitants priés de rester à l'abri. Plusieurs centaines de malades du Covid ont été déplacés par les autorités qui craignent des coupures d'électricité dans les hôpitaux saturés.

- Nouvelles restrictions en Asie -

Face à une augmentation des cas, les autorités de Singapour imposent de nouvelles restrictions dont la fermeture des écoles. A Taiwan, relativement épargné jusqu'à présent par la pandémie, les écoles seront fermées à Taipei à partir de mardi.

"Nous nous inquiétons de ce que la poussée en Inde ne soit qu'un précurseur de ce qui va se produire ailleurs", a alerté lundi l'Unicef.

"Les cas explosent et les systèmes de santé sont mis à rude épreuve dans des pays proches comme le Népal, le Sri-Lanka et les Maldives ou lointains comme l'Argentine et le Brésil".

- Vaccin: résultats cliniques positifs chez Sanofi -

Le laboratoire français a publié des résultats positifs d'un essai clinique sur l'homme sur son principal projet de vaccin contre le Covid-19.

Les résultats affichent une séroconversion - c'est-à-dire la production d'anticorps -, dans 95% à 100% des cas, après l'administration d'une deuxième dose, dans toutes les tranches d'âge de 18 à 95 ans.

Une étude de phase 3, la dernière avant l'autorisation de ce vaccin développé avec le Britannique GSK, devrait démarrer fin mai/début juin. Sanofi lancera la production en parallèle.

- Disneyland Paris rouvre le 17 juin -

Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, rouvrira ses portes le 17 juin.

Après avoir cessé ses activités entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, Disneyland Paris était fermé depuis le 30 octobre. Il avait déjà repoussé à plusieurs reprises sa réouverture, initialement prévue le 13 février, puis le 2 avril.

- Ryanair a perdu un milliard d'euros en 2020 -

La compagnie irlandaise Ryanair a enregistré une perte de l'ordre d'un milliard d'euros lors de son exercice décalé 2020 en raison notamment de l'effondrement du trafic aérien.

Le groupe qui a supprimé 15% de ses effectifs (3.000 emplois environ) affiche toutefois un certain optimisme sur la reprise du trafic aérien d'ici l'été grâce à la vaccination.

- Près de 3,4 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.381.042 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Après les États-Unis (585.970 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil (435.751 morts), l'Inde (274.390 morts), le Mexique (220.433 morts), et le Royaume-Uni (127.679 morts).