Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 53.000 morts dans le monde.

- Plus d'un million de cas -

Le nombre des cas de contamination par le nouveau coronavirus a officiellement dépassé le million -au moins 1.035.386-, parmi lesquels 53.693 décès, dans 188 pays et territoires au total, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

L'Italie a officiellement enregistré 13.915 morts, l'Espagne 10.935, les Etats-Unis 6.058 et la France 5.387.

La moitié des contaminations confirmées ont été recensées en Europe, un quart aux Etats-Unis et le dernier quart dans le reste du monde.

- Hôpital XXL -

Un immense hôpital de campagne a ouvert dans un centre de conférence londonien, après avoir été mis en place en moins de dix jours avec le concours de l'armée. D'une capacité initiale de 500 lits, il pourra atteindre 4.000 lits, soit l'équivalent de dix hôpitaux classiques.

- 4.000 milliards de dollars -

La pandémie pourrait coûter de 2.000 à 4.100 milliards de dollars à l'économie mondiale, soit entre 2,3% et 4,8% du PIB mondial, selon la Banque asiatique de développement (ADB).

- La moitié de l'humanité confinée -

Au moins 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont appelées ou contraintes à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans plus de 90 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP.

La Thaïlande est la dernière nation en date à avoir rejoint ce groupe ce vendredi, en instaurant un couvre-feu nocturne.

- Merkel sort de quarantaine... -

La chancelière allemande Angela Merkel est sortie d'une quarantaine de 14 jours à son domicile après trois tests négatifs au Covid-19. Elle avait décidé de s'isoler après avoir été en contact avec un médecin testé positif.

- ...Johnson y reste -

Son homologue britannique, Boris Johnson, testé positif il y a une semaine, a quant à lui décidé de prolonger la quarantaine qu'il observe au-delà des sept jours recommandés par les autorités sanitaires britanniques, en attendant de ne plus avoir de symptômes.

- Les hommes le lundi, les femmes le mardi... -

Au Pérou et au Panama, qui ont restreint les déplacements de leur population, femmes et hommes ne sont plus autorisés à sortir de chez eux le même jour pour faire les courses.

- Google au secours des pouvoirs publics -

Google va publier des statistiques issues des données de localisation de ses utilisateurs dans le monde, afin d'aider les pouvoirs publics à évaluer l'efficacité des mesures de distanciation sociale. Ce géant américain a promis que les données fournies seraient "anonymisées".

- Pas de séries pour le ramadan ? -

A l'approche du ramadan, les producteurs du Moyen-Orient peinent à achever les célèbres séries télévisées à succès traditionnellement diffusées pendant le jeûne musulman. De nombreux studios ont dû interrompre les tournages à cause des mesures drastiques prises pour freiner la pandémie.

Le ramadan doit commencer la dernière semaine d'avril.

- Lumière contre "ténèbres" -

En Inde, où la population est confinée chez elle, le Premier ministre Narendra Modi a appelé chaque foyer à sortir dimanche soir sur son balcon ou son pas de porte avec de la lumière pour "défier les ténèbres du coronavirus".

- La Corona victime du coronavirus -

Le brasseur de la bière mexicaine Corona a suspendu ses activités, une mesure qui vise, selon l'entreprise, à se mettre en conformité avec un décret gouvernemental qui ordonne la suspension des activités non essentielles.