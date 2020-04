Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 167.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre.

- Début de déconfinement, mais inquiétudes -

En Allemagne, qui a entamé lundi une levée partielle des restrictions, Angela Merkel a appelé à maintenir la discipline. "Aller trop vite serait une erreur, c'est ce qui m'inquiète", a-t-elle dit.

Au Danemark, de nombreuses petites entreprises ont rouvert leurs portes et la Norvège a commencé à rouvrir ses crèches, malgré les appréhensions de certains parents. En France, le confinement a été assoupli dans les établissements pour personnes âgées.

Le Ghana a mis fin au confinement dans deux régions clés.

En revanche, la Colombie a prolongé son confinement jusqu'au 11 mai et deux Etats mexicains l'ont rendu obligatoire.

- Pétrole: journée dantesque -

Les cours du baril de pétrole américain, le WTI, sont tombés en territoire négatif, du jamais vu, entre des réserves mondiales qui arrivent à saturation et une demande anéantie par la pandémie.

Le cours de l'or noir s'est toutefois redressé mardi en Asie en revenant légèrement au-dessus de zéro.

- Faillites -

Au Royaume-Uni, les entreprises ont fait faillite par milliers entre début mars et mi-avril et en bien plus grand nombre qu'il y a un an, d'après une étude parue lundi.

La Banque d'Espagne prévoit pour 2020 une chute vertigineuse de 6,6% à 13,6% du PIB.

En France, 9,6 millions de salariés sont au chômage partiel (près d'un salarié du privé sur deux).

- Plus de 167.000 morts -

La pandémie a fait au moins 167.594 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19h00 GMT.

Plus de 2.437.170 cas de contamination ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 42.094 décès pour plus de 784.000 cas. Suivent l'Italie (24.114 morts), l'Espagne (20.852), la France (20.265) et le Royaume-Uni (16.509).

- L'ONU réclame un accès équitable aux futurs vaccins -

Les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté lundi par consensus une résolution réclamant un "accès équitable" aux "futurs vaccins" contre le Covid-19.

Ils ont aussi souligné le "rôle dirigeant crucial de l'Organisation mondiale de la Santé" mis en cause par les Etats-Unis

"Il n'y a pas de secrets à l'OMS" -

L'Organisation mondiale de la santé a assuré n'avoir "rien caché aux Etats-Unis" sur la maladie Covid-19.

"Nous avons lancé l'alerte dès le premier jour". "Il n'y a pas de secrets à l'OMS", a déclaré son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Pékin appelé à la transparence -

"Plus la Chine rend compte de manière transparente de la genèse du virus, mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète" afin d'"en tirer les leçons", a estimé Angela Merkel, la Chine étant accusée d'avoir minimisé les effets de l'épidémie sur son territoire.

Pékin a de son côté rejeté la demande de l'Australie qu'une enquête soit menée sur la façon dont a été gérée l'épidémie.

- Carte du virus -

Des chercheurs ont présenté aux Etats-Unis une carte du coronavirus reposant sur des données recueillies sur Facebook et Google. Cette carte offre des "indications en temps réel sur l'activité du Covid-19 qui n'étaient pas disponibles auparavant", souligne l'Université Carnegie Mellon, qui gère le projet.

- Tests sérologiques -

Un laboratoire pharmaceutique belge, ZenTech, a entamé la production de dizaines de milliers de tests sérologiques et prévoit de passer à la vitesse supérieure pour atteindre le rythme d'un million par mois.

- Report des JMJ de Lisbonne -

Le pape François a annoncé le report d'un an des prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), qui seront organisées à Lisbonne en août 2023.

- Virgin Australia en redressement judiciaire -

Virgin Australia a annoncé mardi se mettre volontairement en cessation de paiements, devenant la première grande compagnie aérienne à s'effondrer sous le choc de l'épidémie de coronavirus

