Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Se préparer à une prochaine pandémie -

Plusieurs dirigeants européens dont le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, estimant que l'Union européenne n'avait pas été à la hauteur face au Covid-19, ont demandé à l'UE que soient étudiés les moyens de mieux se préparer à la prochaine pandémie.

- Menace de "crise alimentaire" -

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une "crise alimentaire mondiale" aux répercussions à long terme pour "des centaines de millions d'enfants et d'adultes" si rien n'est fait pour atténuer les conséquences de la pandémie.

- Corée du Nord: des gens "affamés" -

L'insécurité alimentaire s'accroît en Corée du Nord, où certains sont "affamés" depuis la fermeture de la frontière avec la Chine et les autres mesures prises contre la pandémie, a averti un expert de l'ONU.

Pyongyang n'a confirmé aucun cas de Covid-19.

- Plus de 407.000 morts -

La pandémie a fait au moins 407.914 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19H00 GMT.

Plus de 7.169.550 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 111.375 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 40.883 morts, le Brésil (37.134), l'Italie (34.043), et la France (29.296).

- Secteur aérien: pertes record -

Les compagnies aériennes pourraient subir plus de 84 milliards de dollars de pertes nettes lors de leur exercice 2020, et plus de 15 milliards de pertes encore en 2021, des suites de la pandémie, a annoncé l'Association internationale du transport aérien.

- La France aide l'aéronautique

La France a dévoilé un vaste plan de soutien à la filière aéronautique représentant "un effort total de 15 milliards d'euros", dont 1,5 milliard consacré à la recherche vers un avion neutre en carbone en 2035.

- Zone euro: chute du PIB -

Affecté par les mesures de confinement, le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a reculé de 3,6% au premier trimestre, son repli le plus important depuis la création de la monnaie unique en 1999.

- Enquête en France -

La justice française a annoncé l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 dans le pays.

- Moscou revit -

Moscou a entamé un déconfinement progressif prévoyant une réouverture par étapes des commerces, restaurants et lieux de loisirs.

Le port du masque dans la rue, auquel s'ajoutent les gants dans les lieux fermés et les transports, reste obligatoire.

- Masque obligatoire en Espagne -

Le masque restera obligatoire sous peine d'amende en Espagne une fois le déconfinement achevé et jusqu'à ce que le coronavirus soit "définitivement vaincu".

- Déconfinement -

La Turquie a annoncé la levée sous conditions du confinement imposé aux seniors et aux jeunes.

En Angleterre, tous les commerces de détail pourront rouvrir à partir du 15 juin.

- Tourisme -

Chypre a accueilli ses premiers touristes, avec des vols arrivant de Bulgarie, Grèce et Israël.

A Paris, la tour Eiffel rouvrira le 25 juin, avec port du masque obligatoire et montée uniquement pas les escaliers.

L'archipel des Baléares accueillera des touristes allemands à partir du 15 juin.

- Pangolin -

Le Chine a retiré les ingrédients issus du pangolin, soupçonné d'avoir joué un rôle dans la transmission à l'homme du nouveau coronavirus, de la liste officielle des produits de la pharmacopée traditionnelle.

burs-acm/ber/fjb