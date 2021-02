Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 60.000 décès en Iran -

L'Iran, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus au Proche et au Moyen-Orient, a franchi officiellement la barre des 60.000 morts, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

"Malheureusement, 93 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 au cours des dernières 24 heures", portant le bilan officiel de la maladie à 60.073 en Iran, a annoncé à la télévision d'Etat Sima Sadat Lari, la porte-parole du ministère de la Santé.

- Plusieurs territoires très touchés en France -

La France a demandé dimanche à l'Allemagne d'éviter des contrôles "stricts" équivalant à une "quasi-fermeture" de la frontière après que Berlin a classé en zone à haut risque la Moselle, un des départements français les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

Un couvre-feu national à parti de 18H00 (17H00 GMT) est toujours en vigueur en France, où une partie du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur, autour de Nice (Sud-Est), et l'agglomération de Dunkerque, sur la mer du Nord, sont pour leur part confinés ce week-end et le prochain.

Les images prises samedi de l'emblématique "promenade des Anglais" de Nice, quasi déserte, ont contrasté avec les quais de Seine bondés à Paris, où des dizaines de milliers de promeneurs ont profité d'un grand soleil.

Paris fait partie des territoires où des confinements locaux pourraient être décidés la semaine prochaine si l'épidémie y flambe.

- Voile: début de la Coupe de l'America reporté -

Le début de la Coupe de l'America qui opposera Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland a été reporté d'au moins quatre jours, et pourrait l'être davantage, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après la découverte de nouveaux cas de Covid-19.

Les quatre premières régates de cette prestigieuse compétition qui se jouera au meilleur des 13 manches auraient dû se tenir les 6 et 7 mars.

- L'ambassadeur du Vatican en Irak testé positif -

L'ambassadeur du Vatican à Bagdad, le nonce apostolique Mitja Leskovar, a été testé positif au Covid-19, ont indiqué dimanche à l'AFP des responsables, en précisant que ce résultat n'aurait "aucun impact" sur la visite du pape François attendu vendredi en Irak.

- Feu vert américain au vaccin de Johnson & Johnson -

Les Etats-Unis ont accordé une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Le président américain Joe Biden a salué cette approbation, mais a appelé à ne pas "baisser la garde" contre la pandémie qui a fait plus de 500.000 morts dans le pays.

- Des "vaccinations VIP" dénoncées en Argentine -

"Rendez-moi mon vaccin", "Cessez de gaspiller notre argent": plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d'Argentine, pour protester contre les "vaccinations VIP", un scandale qui a coûté son poste au ministre de la Santé.

- Plus de 2,5 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.526.075 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 511.998 décès, suivis par le Brésil (254.221), le Mexique (185.257), l'Inde (157.051) et le Royaume-Uni (122.705).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

