Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- AstraZeneca: Londres veut rassurer -

Le gouvernement britannique s'efforce de rassurer la population sur la sûreté des vaccins, au lendemain de l'annonce que le sérum d'AstraZeneca serait réservé aux plus de 30 ans par précaution.

Tous les vaccins contre le Covid-19 utilisés au Royaume-Uni sont "sans danger pour tous les âges", mais en raison du risque "extrêmement rare" de souffrir de caillot sanguin, les moins de 30 ans se verront offrir le vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech, a expliqué le ministre de la Santé Matt Hancock, qui a fait le tour des plateaux de télévision jeudi matin.

- AstraZeneca: restriction aux Philippines -

Le ministère philippin de la Santé a annoncé jeudi la suspension des injections de vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans à la suite de rapports confirmant un lien avec de rares cas de caillots sanguins.

- Plus de 700 millions de doses -

Au moins 708,4 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

La quasi-totalité de la planète a désormais commencé à vacciner, puisque 95% de l'humanité habite dans des pays ayant entamé leur campagne.

Mais de fortes inégalités subsistent entre pays à "revenu élevé" au sens de la Banque mondiale, qui concentrent près de la moitié des doses administrées dans le monde, et pays à "faible revenu", où n'ont été administrées que 0,1% des doses.

- Pologne: record de décès -

La Pologne a annoncé jeudi 954 décès dus au Covid-19, un record journalier, faisant passer le nombre de victimes à 56.659, selon les statistiques du ministère de la Santé.

Selon le porte-parole du ministère, ce nombre élevé de décès est dû au retard d'enregistrement liés à la période de Pâques et il s'agit d'une cumulation de décès de quelques jours.

- Plus de 2 millions de cas en Iran -

L'Iran a franchi jeudi la barre des deux millions de cas confirmés de Covid-19 sur fond d'accélération de l'épidémie.

Selon le ministère de la Santé, l'épidémie a fait 63.884 morts en Iran sur un total de 2.006.934 personnes infectées. Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 22.586 contaminations, un nouveau record.

- Un maire allemand suspendu -

L'édile d'une ville du centre de l'Allemagne a été suspendu temporairement de ses fonctions par le conseil municipal pour avoir été vacciné en janvier contre le Covid sans faire partie des populations prioritaires.

Âgé de 64 ans, Bernd Wiegand, le maire de Halle, une localité du Land de Saxe-Anhalt, avait reçu en janvier une dose, alors que les personnes plus âgées étaient prioritaires.

- Roland-Garros repoussé -

Le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin à Paris, a été reporté d'une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis (FFT).

Le tableau principal du tournoi se déroulera du 30 mai au 13 juin, ce qui pourrait permettre d'accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus sont allégées.

- Espagne: pas de masque à la plage -

En Espagne, les personnes se rendant à la plage ne seront plus contraintes au port du masque "si elles restent à un endroit déterminé et qu'elles respectent la distance minimale de 1,5 mètre avec les personnes qui ne vivent pas sous le même toit qu'elles", a annoncé le ministère de la Santé.

Une loi l'imposant en permanence, même assis sur sa serviette, avait provoqué un tollé, à quelques mois de la saison touristique.

- Plus de 2,89 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,89 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (559.117), devant le Brésil (340.776) et le Mexique (205.598), l'Inde (166.862) et le Royaume-Uni (126.927).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

