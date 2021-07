Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Londres va lever les dernières restrictions -

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos en Angleterre à partir du 19 juillet, a annoncé lundi le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit de lever à cette date les dernières restrictions liées au virus.

La fin de ces mesures est controversée en pleine envolée des contaminations attribuées au variant Delta.

-L'Uruguay reprend une vie quasi-normale -

Le gouvernement de l'Uruguay, pays de 3,6 millions d'habitants, a autorisé lundi la reprise des activités publiques, suspendues après plusieurs semaines de record quotidiens d'infections et de morts.

Rassemblements, spectacles, fêtes et sport amateur sont de nouveau autorisés. Les cinémas ont également rouvert, à l'exception des trois départements les plus peuplés --dont celui de Montevideo-- dans lesquels ils rouvriront le 15 juillet. Les écoles ont rouvert. Seuls les lycées et universités travaillent encore en distanciel.

- La République dominicaine retrouve les touristes -

La République dominicaine, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, a récupéré 80% des visiteurs qu'elle recevait avant la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi le ministère du Tourisme. 468.367 voyageurs se sont rendus dans ce pays caribéen en juin.

- Vaccin fabriqué au Maroc -

Le Maroc a annoncé un projet de fabrication locale du vaccin chinois Sinopharm contre le Covid-19 avec, "à court terme", une capacité de production de 5 millions de doses par mois, d'après l'agence de presse marocaine MAP. Le projet nécessitera un investissement global d'environ 421 millions d'euros.

- Luxembourg: le Premier ministre dans un état "sérieux mais stable" -

Atteint par le Covid-19, le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel, 48 ans, est dans un état "sérieux mais stable" et restera hospitalisé encore "deux à quatre jours", ont annoncé lundi ses services.

- Mauvaise situation en Espagne -

La situation sanitaire en Espagne s'est nettement détériorée ces derniers jours, avec une explosion du nombre de contaminations au Covid-19 chez les jeunes, un rebond qui force les autorités à envisager un durcissement des mesures au moment où la vaccination s'accélère.

- La Norvège repousse sa réouverture totale -

La Norvège a remis lundi à "fin juillet, début août" au plus tôt la levée quasi-totale de ses restrictions sanitaires afin de se prémunir contre une éventuelle quatrième vague de la pandémie de Covid-19 due au variant Delta.

- L'Allemagne s'ouvre à cinq pays -

L'Allemagne a levé les interdictions d'entrée sur son territoire liées à la pandémie de Covid-19 pour les résidents de cinq pays, à partir de mercredi: Royaume-Uni, Portugal, Inde, Népal et Russie.

- France: 4e vague possible fin juillet -

Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a estimé lundi qu'une quatrième vague de la pandémie dès fin juillet était "une possibilité" mais "pas une fatalité" grâce à la vaccination, confirmant une mise en garde du ministre de la Santé, Olivier Véran.

- Israël: craintes face au variant Delta -

Le rebond des contaminations en Israël, où plus de la moitié de la population est pourtant entièrement vaccinée, constitue un "signe préliminaire" d'une efficacité vaccinale potentiellement moindre sur les "cas modérés" du variant Delta, a estimé Ran Balicer, chef du comité national d'experts sur l'épidémie.

- Bangladesh: confinement prolongé -

Le Bangladesh a prolongé d'une semaine lundi un confinement strict à l'échelle nationale, les cas de contamination et le nombre des morts dus au Covid-19 ayant atteint des records.

- Record de cas en Afrique -

Plus de 36.000 contaminations quotidiennes ont été recensées ces sept derniers jours en Afrique, un record sur ce continent depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels arrêtés à dimanche.

Avec 36.141 cas quotidiens en moyenne sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, cette flambée épidémique a dépassé les 32.609 contaminations par jour enregistrées entre les 5 et 11 janvier 2021, au moment du précédent pic épidémique.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.980.935 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de décès (605.526). Ils sont suivis par le Brésil (524.417), l'Inde (402.728), le Mexique (233.622) et le Pérou (193.230).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.

