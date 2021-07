Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Angleterre lève le masque, non sans craintes -

L'Angleterre a supprimé lundi la plupart des restrictions liées à la pandémie, une étape qui inquiète des scientifiques et responsables politiques alors que le Royaume-Uni comptabilise plus de 128.700 morts.

Le Premier ministre Boris Johnson et son ministre des Finances, cas contact, observent une période d'isolement, tandis que le ministre de la Santé a été testé positif samedi.

Le programme de vaccination va être étendu aux jeunes de 12 à 15 ans vulnérables.

Le gouvernement veut instaurer en septembre un passe sanitaire prouvant une vaccination complète à l'entrée des établissements accueillant un public nombreux, comme les discothèques.

- JO: le Village olympique retient son souffle -

Selon les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, 58 cas de Covid-19 ont été détectés depuis le 1er juillet, sur près de 20.000 personnes (sportifs, encadrants, journalistes) arrivés dans le pays.

Faute de spectateurs, aucun responsable de Toyota, sponsor des JO de Tokyo, n'assistera vendredi à la cérémonie d'ouverture, et le groupe japonais ne diffusera pas de publicités liées à l'événement.

Zach LaVine, arrière de l'équipe des Etats-Unis de basket, a été placé lundi à l'isolement aux Etats-Unis "par prudence" et ne s'est pas envolé pour Tokyo. Isolement aussi de toute la sélection mexicaine de baseball après les tests positifs des lanceurs Hector Velazquez et Sammy Solis, départ pour Tokyo maintenu à mercredi.

- L'Irlande rejoint le pass sanitaire européen -

L'Irlande a rejoint le système de certificat sanitaire européen en vigueur depuis le 1er juillet en abandonnant l'obligation de quarantaine pour les passagers en provenance des 26 autres pays de l'Union européenne, ainsi que du Royaume-Uni, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, s'ils sont totalement vaccinés, guéris du coronavirus ou ont été testés négatifs dans les 72 heures.

- Test négatif exigé en Islande -

L'Islande, un des premiers pays au monde à avoir levé ses contrôles sanitaires pour les voyageurs vaccinés, va rétablir l'exigence d'un test négatif en raison d'une hausse des contaminations.

- Vaccination pour tous les adultes en Tunisie -

La vaccination anticoronavirus va être ouverte à tous les adultes en Tunisie mardi et mercredi, jours de fête religieuse. Ce pays aux stocks de vaccins jusqu'à récemment limités n'a complètement immunisé qu'environ 8% de sa population, un taux qui reste malgré tout parmi les plus élevés d'Afrique.

- Prière collective interdite en Mauritanie -

Le gouvernement mauritanien a interdit la grande prière collective de la fête musulmane de l'Aïd, prévue mercredi en Mauritanie, et renforcé le couvre-feu nocturne pour endiguer la progression de l'épidémie.

- Restrictions de voyage pour les Saoudiens -

Seuls les Saoudiens ayant reçu une seconde dose de vaccin pourront voyager à l'étranger à partir du 9 août. La mesure exclut les moins de 12 ans, les personnes rétablies du Covid-19 au cours des six derniers mois et les personnes rétablies ayant reçu une dose du vaccin.

- Le variant Delta plombe les marchés -

Avec des pertes oscillant entre 2% et plus de 3%, les marchés actions européens et américain ont accusé le coup lundi, délaissés par des investisseurs inquiets de la résurgence des cas de Covid-19 et ayant préféré trouver refuge sur le marché obligataire.

- France: projet de loi anticoronavirus -

Face à "un virus qui contamine à la vitesse de l'éclair" en France, le gouvernement a adopté lundi un projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire aux restaurants, trains et centres commerciaux.

- Canada: les frontières s'ouvrent aux vaccinés -

Le Canada va rouvrir sa frontière terrestre le 9 août aux Américains et résidents américains vaccinés et toutes ses frontières le 7 septembre aux voyageurs vaccinés du monde entier.

- Administrations fermées à Téhéran -

Administrations et banques vont fermer pour six jours à Téhéran et dans une province voisine, afin de freiner la progression du Covid-19. C'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'une telle mesure est prise dans le pays.

- Près de 4,1 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.093.263 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 609.227 décès, suivis du Brésil (542.756 morts), de l'Inde (414.108), du Mexique (236.331) et du Pérou (195.146).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burx-elm/