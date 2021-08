Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La moitié de la population américaine entièrement vaccinée -

"50% des Américains (tous âges confondus) sont maintenant entièrement vaccinés. Continuons!", a tweeté Cyrus Shahpar, chargé du suivi des données sur le virus pour la Maison Blanche.

Ce chiffre recouvre les plus de 165 millions de personnes ayant reçu les deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna, ou bien la dose unique du vaccin Johnson and Johnson, les trois sérums autorisés aux Etats-Unis.

De plus en plus d'entreprises américaines imposent la vaccination à leurs employés, quitte à aller jusqu'à les licencier dans le cas contraire.

- Philippines: Manille confinée -

Un nouveau confinement est entré en vigueur à Manille, les autorités philippines tentant de contenir une recrudescence des cas liés au variant Delta du Covid-19.

Des barrages de police ont été mis en place dans la métropole où vivent plus de 13 millions de personnes, provoquant de longues files d'attente, les policiers s'assurant que seules les personnes travaillant pour des secteurs essentiels étaient à bord des voitures.

- Allemagne: quarantaine pour les voyageurs du sud de la France -

L'Allemagne va imposer à partir de dimanche une quarantaine pour les voyageurs non immunisés en provenance de trois régions du sud de la France --Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse-- confrontées à une résurgence des cas de Covid-19, a annoncé l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Les voyageurs venant de ces régions touristiques devront observer une quarantaine de dix jours s'ils ne disposent pas d'un pass sanitaire prouvant qu'ils ont été vaccinés deux fois ou sont considérés comme guéris.

- Macron: "Faites-vous vacciner" -

"Faites-vous vacciner": le président français Emmanuel Macron a lancé dans une vidéo sur les réseaux sociaux un appel pressant à la vaccination, qu'il a présentée comme "une question de citoyenneté", "le pacte même d'une nation", alors que le nombre d'hospitalisations augmente en France.

Des manifestations sont prévues samedi dans plus de 150 villes en France contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, validés jeudi par le Conseil constitutionnel.

- Risque de réinfection des non-vaccinés -

Les personnes non vaccinées ont plus de deux fois plus de chances d'être réinfectées par le virus du Covid-19 que les personnes entièrement vaccinées, selon une étude publiée vendredi par les autorités sanitaires américaines.

Les chercheurs ont encore du mal à déterminer la durée exacte de l'immunité acquise après une infection et celle-ci pourrait être altérée par l'émergence de nouveaux variants, selon l'étude.

- 200 millions de cas dans le monde -

Plus de 200 millions de cas ont été recensés dans le monde depuis fin 2019 et la pandémie a fait au moins 4,26 millions de morts, selon un comptage réalisé vendredi par l'AFP à partir de bilans officiels.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (615.856), devant le Brésil (560.706), l'Inde (426.754), le Mexique (243.165) et le Pérou (196.760).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

- 5 millions de cas en Argentine -

Le ministère argentin de la Santé a fait savoir vendredi que le seuil de 5 millions de cas avait été franchi dans le pays (5.002.951 précisément), où 107.213 personnes ont succombé au coronavirus.

Le nombre de cas baisse depuis dix semaines tout comme celui des décès depuis huit semaines, incitant les autorités à assouplir les restrictions.

Près de 26 millions des 45 millions d'habitants ont reçu une dose de vaccin, dont 8 millions ont eu les deux doses nécessaires. 80% des plus de 18 ans ont notamment eu une première injection.

