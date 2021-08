Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le pass vaccinal en vigueur à New York -

Le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi à New York, la première grande ville américaine à l'avoir annoncé: une preuve de vaccination sera exigée pour se rendre dans un certain nombre de lieux fermés tels que les restaurants, les salles de spectacle ou de sport.

Une période de transition est prévue pour ce système appelé "Key to NYC" avant des premiers contrôles dans un mois.

- Hospitalisations toujours en hausse en France -

L'épidémie de Covid-19 impacte toujours les hospitalisations en France, y compris les services de soins critiques, selon les chiffres des autorités sanitaires diffusés dimanche.

Le nombre des patients hospitalisés est toujours en hausse, s'élevant à 9.798 (9.648 samedi, 9.546 vendredi), dont 399 nouveaux admis. Sur les sept derniers jours, quelque 5.200 nouvelles hospitalisations sont survenues, contre quelque 4.500 relevées en une semaine le week-end précédent.

- Record de morts en Iran -

Plus de 600 décès dus au Covid-19 ont été recensés pour la première fois en Iran au cours des dernières 24 heures, ont indiqué dimanche les autorités, un record coïncidant avec l'imposition de nouvelles restrictions pour enrayer l'épidémie.

Les autorités ont décidé la fermeture des administrations, des banques et des commerces non essentiels sur l'ensemble du territoire à partir de lundi, jusqu'au 21 août inclus.

La circulation en voiture entre les provinces est également interdite dès dimanche jusqu'au 27 août.

- La Pologne vend des vaccins à l'Australie -

La Pologne a vendu un million de doses du vaccin anti-Covid Pfizer à l'Autralie, dans le cadre d'une "politique responsable de solidarité", a annoncé le ministère polonais de la Santé.

Selon le ministre, Adam Nedzieslki, les achats de vaccins de la Pologne "nous permettent de répondre aux besoins de nos citoyens mais aussi de venir en aide à ceux qui en ont besoin".

La Pologne a d'ores et déjà assuré une vaccination complète à 55% de sa population, mais le taux de vaccination a sensiblement ralenti ces derniers mois, plusieurs centres de vaccination fermant leurs portes du fait d'une faible demande.

- Le président congolais exhorte à la vaccination -

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé ses concitoyens à adhérer massivement à la vaccination contre le Covid-19 pour atteindre l'immunité collective, "seule voie de salut" dans la lutte contre cette pandémie.

Au Congo, seuls 1,8 à 2% de la population éligible à la vaccination ont reçu leurs doses, à cause des résistances et de la méfiance que suscitent les vaccins.

- Manifestation à Bangkok -

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dimanche en voiture ou en deux-roues à Bangkok pour demander la démission du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-O-Cha, de plus en plus critiqué pour sa gestion de la crise du coronavirus.

En cause, la flambée de Covid-19, avec plus de 20.000 nouveaux cas quotidiens, la lenteur de la campagne vaccinale et l'impact économique des restrictions.

- Plus de 4,3 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.353.003 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 206,7 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (621,595), devant le Brésil (569.058), l'Inde (431.225), le Mexique (248.167) et le Pérou (197.340).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

