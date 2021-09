Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Israël rouvre ses portes aux touristes -

Après un mois de pause en raison d'une nouvelle vague de contamination au Covid-19, Israël va rouvrir ses portes à partir du 19 septembre aux groupes de touristes étrangers, ont annoncé dimanche les autorités.

Fort d'une intense campagne de vaccination à l'hiver, l'Etat hébreu avait déconfiné l'essentiel de son économie au printemps et autorisé en mai des groupes de touristes étrangers à entrer dans le pays en suivant le protocole sanitaire.

Mais les autorités avaient gelé ce programme le 11 août en raison d'un nouvel afflux de cas liés au variant Delta, notamment chez les non vaccinés.

- Irak: peu d'étrangers autorisés pour un important pèlerinage -

L'Irak n'autorisera que 40.000 étrangers, dont 30.000 Iraniens, à participer au pèlerinage chiite d'Arbaïn fin septembre dans la ville sainte de Kerbala, en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.

Avant la pandémie, des millions de pèlerins chiites se pressaient chaque année à Kerbala, dans le centre de l'Irak, pour marquer la fin des 40 jours du deuil de l'imam Hussein, troisième imam des musulmans chiites, mort en 680.

- 75% d'Italiens favorables au pass sanitaire -

Environ trois Italiens sur quatre sont favorables à l'utilisation du pass sanitaire et à son extension plus large pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, selon un sondage publié par le quotidien La Stampa.

Depuis le 1er septembre, le "green pass", initialement obligatoire seulement pour le personnel sanitaire, a été étendu au personnel enseignant, ainsi qu'aux passagers des trains longue distance, navires, avions et bus. Le chef du gouvernement Mario Draghi compte étendre son utilisation à d'autres secteurs.

Par ailleurs, le ministre de l'Economie a annoncé s'attendre à un rebond de la croissance du pays de 5,8%, voire "légèrement supérieure", pour 2021 après une chute de 8,9% en 2020 à cause de la pandémie.

- France: pas de vaccination pour les moins de 12 ans pour l'instant -

Le directeur général de la santé français Jérôme Salomon a écarté dimanche l'hypothèse d'une vaccination des enfants de moins de 12 ans, pour le moment.

"On n'en est pas du tout à la vaccination des enfants (de moins de 12 ans: ndlr), pour plein de raisons: parce qu'il nous manque des données scientifiques, ensuite parce que des études sont en cours" et "donc on va s'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques", a-t-il déclaré sur BFMTV.

- Objectif 70% de vaccinés en Polynésie française -

Face à la vague épidémique, la Polynésie s'est fixé l'objectif de vacciner 70% de sa population, après les débuts poussifs de sa campagne d'injections. L'archipel du Pacifique en est à un peu plus de 50% de primo-vaccinés et à un peu plus de 40% de personnes complètement vaccinées.

Depuis début août, le territoire, qui avait été relativement épargné jusque-là, a connu une véritable flambée de cas en très peu de temps.

- Plus de 4,56 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 4,56 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 220 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (648.121), devant le Brésil (583.362) et l'Inde (440.533).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burs-jah-ot/ber/cls