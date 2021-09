Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le gouvernement britannique renonce au passeport vaccinal -

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche avoir renoncé à son projet d'introduire un passeport vaccinal pour accéder aux discothèques et autres endroits très fréquentés en Angleterre, le jugeant superflu en raison du succès de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

"Je n'ai jamais aimé l'idée de dire aux gens de devoir montrer leurs papiers (...) pour faire ce qui est simplement une activité courante", a déclaré le ministre de la Santé, Sajid Javid, sur la BBC.

- USA: des gorilles testés positifs au coronavirus -

Plusieurs gorilles du zoo de la ville d'Atlanta en Géorgie (Sud des Etats-Unis) ont été testés positifs au coronavirus.

Les animaux, des gorilles des plaines de l'Ouest, avaient subi des tests après que des soigneurs les ont vus tousser et présenter d'autres symptômes. Certains présentant des risques de complications ont été soignés avec des anticorps monoclonaux et les 20 gorilles que compte le zoo ont tous été testés.

- Bangladesh: les écoles rouvrent après 18 mois de fermeture -

Les écoles du Bangladesh ont rouvert dimanche après 18 mois de fermeture due à la pandémie de coronavirus, l'une des interruptions de scolarité les plus longues au monde, tandis que l'Unicef a alerté sur les "inégalités croissantes" auxquelles sont confrontés les enfants d'Asie du Sud.

À Dacca, la capitale, les élèves d'une école ont été accueillis avec des fleurs et des bonbons et on leur a demandé de porter des masques et de se désinfecter les mains.

- Guadeloupe: protestations contre l'obligation vaccinale -

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi dans les rues de Pointe-à-Pitre, principale ville de l'île française de Guadeloupe, pour manifester contre l'obligation vaccinale faite aux soignants à compter du 15 septembre.

Une proportion de seulement 25% à 30% du personnel du centre hospitalier de Guadeloupe est entièrement vaccinée.

"Cette obligation est un scandale", s'est indigné auprès de l'AFP Gaby Clavier, délégué syndical UTS UGTG (Union des travailleurs de la santé, affiliée à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe) du CHU de Guadeloupe où un appel de grève a été lancé.

- Plus de 4,6 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.622.410 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi dimanche en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (659.694), devant le Brésil (586.558), l'Inde (442.655), le Mexique (267.524) et le Pérou (198.728), selon les chiffres officiels.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-frd/mw/lch