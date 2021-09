Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Etats-Unis: 3e dose pour les plus de 65 ans -

Les Etats-Unis ont autorisé l'injection d'une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer à partir de 65 ans et pour les personnes à "risque", a annoncé l'Agence américaine des médicaments.

La dose de rappel pourra être administrée à partir de six mois après la deuxième injection.

- Le ministre de la Santé brésilien contaminé -

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a été "testé positif au Covid-19" après avoir participé mardi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, inaugurée par le président Jair Bolsonaro, selon un communiqué officiel brésilien.

Jair Bolsonaro, qui s'est montré sans masque à plusieurs reprises au cours du voyage, n'a pas été vacciné contre le Covid-19 et a répété qu'il serait "le dernier" Brésilien à recevoir le vaccin.

- Pas de Nobel à Stockholm à nouveau -

Pour la deuxième année consécutive, les lauréats des prix Nobel scientifiques et de littérature se verront remettre leurs récompenses dans leurs pays de résidence et non à Stockholm à cause de la pandémie de Covid, a annoncé jeudi la Fondation Nobel.

Pour le prix Nobel de la paix, remis lui à Oslo, l'option d'une remise dans la capitale norvégienne "reste ouverte" et une décision doit être prise mi-octobre.

- Vaccin obligatoire pour les sportifs américains aux JO d'hiver -

Les sportifs américains sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu en février 2022 à Pékin, y participeront à la condition d'être vaccinés contre le Covid-19, selon des directives dévoilées par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

Lors des Jeux olympiques d'été de Tokyo, l'USOPC n'avait pas exigé que ses membres soient vaccinés et une centaine des 613 sportifs défendant les couleurs américaines ne l'étaient pas.

- Une Française condamnée pour des faux pass -

Une jeune femme de 19 ans, qui travaillait au plus grand centre de vaccination de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour avoir édité 24 faux pass sanitaires au bénéfice de proches.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux qui la jugeait l'a également condamnée à une inéligibilité de deux ans et à cinq ans d'interdiction d'exercer un emploi public.

- Plus de 4,7 millions de morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 4.715.909 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (681.185), devant le Brésil (592.316), l'Inde (446.050), le Mexique (273.391) et la Russie (201.445).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-jba/ber/blb