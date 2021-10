Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Afrique: 10% de vaccinés dans 15 pays -

Quinze des 54 pays africains ont entièrement vacciné au moins 10% de leur population contre le Covid-19, tandis que la moitié des pays du continent n'en a vacciné que 2% ou moins, a annoncé jeudi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique.

Neuf pays, dont l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, avaient atteint l'objectif des 10% début septembre, et six autres ont accéléré le mouvement pour l'atteindre en fin de mois grâce à une augmentation des livraisons de vaccins, selon le bureau régional de l'OMS.

Parmi les champions de la vaccination sur le continent, les Seychelles et l'Ile Maurice ont complètement vacciné plus de 60% de leurs habitants, le Maroc 48%, la Tunisie, les Comores et le Cap-Vert plus de 20%.

- Vaccins: l'UE prolonge son contrôle des exportations -

Bruxelles va prolonger jusqu'à fin décembre son mécanisme de contrôle des exportations de vaccins anti-Covid produits dans l'UE, afin de garantir les approvisionnements des Vingt-Sept face aux "incertitudes" alimentées par l'émergence de nouveaux variants, a annoncé jeudi la Commission européenne.

En pratique, ce mécanisme oblige, avant toute exportation de vaccins hors UE par un laboratoire, à obtenir le feu vert de l'Etat membre d'où sont expédiées les doses. Cette décision doit ensuite être confirmée par la Commission.

- Record de morts quotidiennes en Russie et de cas en Ukraine -

La Russie a enregistré jeudi un record de morts quotidiennes dues au Covid-19 pour le troisième jour d'affilée. La campagne de vaccination reste poussive et les mesures de confinement absentes.

Lors des dernières 24 heures, 867 personnes sont mortes du coronavirus dans le pays, selon le bilan publié par le gouvernement.

De son côté, l'Ukraine a fait état d'un nombre record de nouvelles contaminations (11.757 cas au cours des dernières 24 heures) alors que le pays est frappé par une nouvelle vague et s'apprête à rendre la vaccination obligatoire pour les enseignants et les fonctionnaires.

- Baisse du nombre de patients hospitalisés en France -

Le nombre de personnes malades du Covid-19 et hospitalisées a continué de baisser jeudi, avec un taux de positivité des tests lui aussi toujours bas, selon les données de Santé publique France.

- Slovénie: la justice suspend l'obligation vaccinale des employés du public -

La Cour Constitutionnelle de la Slovénie a suspendu jeudi l'obligation pour les employés du secteur public de se vacciner contre le Covid-19, à quelques heures de son entrée en vigueur.

Le ministre de la Fonction publique Bostjan Koritnik a "déploré" la décision de justice tout en s'engageant à le respecter. La Cour constitutionnelle avait été saisie par un syndicat de police.

- Vers une obligation vaccinale pour les salariés aux Etats-Unis -

Des entreprises américaines comme United Airlines ont imposé à leurs employés la vaccination contre le Covid-19, préparant ainsi le terrain à l'obligation vaccinale prévue par le gouvernement américain pour toutes sociétés de plus de 100 employés.

Chez United, où les salariés basés aux Etats-Unis avaient jusqu'à lundi pour apporter une preuve de vaccination, on parade: 99,5% de ceux n'ayant pas demandé d'exemption médicale ou religieuse sont désormais vaccinés.

- Pass sanitaire pour les adolescents français -

Les jeunes Français de 12 à 17 ans qui échappaient jusqu'ici à la contrainte du pass sanitaire imposé à leurs aînés face à la crise du Covid-19, doivent à compter de ce jeudi le présenter à leur tour pour de nombreuses activités.

Les adultes sont déjà contraints depuis presque deux mois à présenter régulièrement ce document sous la forme d'un QR code, qui atteste soit qu'ils ont été vaccinés, soit qu'ils ont récemment réalisé un test négatif, soit qu'ils se sont rétablis du Covid depuis moins de six mois.

Un projet de loi est en préparation pour prolonger au-delà du 15 novembre la contrainte du pass. Le gouvernement veut "maintenir la possibilité" d'y recourir "jusqu'à l'été" 2022, a indiqué mercredi un porte-parole.

- Plus de 4,77 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.771.320 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 697.695 décès, suivis par le Brésil (596.749), l'Inde (448.062), le Mexique (276.973) et la Russie (207.255).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

