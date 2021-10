Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Merck demande l'autorisation pour sa pilule contre le Covid -

Le laboratoire américain Merck a déposé une demande d'autorisation auprès des autorités américaines pour sa pilule contre le Covid-19, susceptible de constituer une avancée majeure en évitant en amont les formes graves de la maladie.

Cette demande concerne le médicament molnupiravir destiné au traitement des patients adultes atteints de formes légères à modérées et risquant d'évoluer vers des formes sévères et/ou une hospitalisation.

- AstraZeneca : essais positifs pour un cocktail d'anticorps -

Un cocktail d'anticorps d'AstraZeneca testé sur des patients contaminés et jugés à haut risque de contracter des formes sévères de Covid-19 a donné des résultats jugés positifs par le laboratoire pharmaceutique en essais cliniques de phase 3, d'après un communiqué lundi.

- Nouvelle-Zélande : obligation vaccinale pour soigner ou enseigner -

La Nouvelle-Zélande a annoncé lundi que la plupart des soignants et des enseignants non vaccinés ne pourraient plus exercer leur activité.

Les soignants directement en contact avec les patients devront être vaccinés avant le 1er décembre et le personnel de l'éducation en contact avec les élèves avant le 1er janvier.

- Sydney respire après quatre mois de confinement -

Les cinq millions d'habitants de Sydney sont sortis lundi de près de quatre mois d'un confinement strict.

Des restrictions vont perdurer quelques semaines dans la plus grande ville d'Australie pour les rassemblements et les voyages à l'étranger. Il faudra aussi attendre pour la réouverture complète des écoles.

- Thaïlande: réouverture aux touristes vaccinés -

La Thaïlande va rouvrir ses frontières aux visiteurs étrangers vaccinés à partir du 1er novembre, a annoncé lundi le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, alors que le royaume cherche à sauver l'industrie touristique.

La Thaïlande va d'abord accepter des touristes en provenance de dix "pays considérés à faible risque", notamment les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne et Singapour. La liste sera élargie dans les mois suivants.

- Une dose supplémentaire recommandée pour les immunodéprimés -

Un comité d'experts de l'OMS a recommandé lundi de donner une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid aux personnes "modérément ou sévèrement immunodéprimées", pour tous les vaccins homologués par l'organisation.

Le même comité a indiqué qu'une troisième dose, pour les 60 ans ou plus, était nécessaire pour les patients qui ont été immunisés avec les vaccins des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm.

- Les vaccins efficaces à 90% contre les formes graves (étude française) -

La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de mourir chez les plus de 50 ans et semble aussi efficace face au variant Delta, sur lequel on manque toutefois encore de recul, selon une vaste étude française en vie réelle rendue publique lundi.

"Cela signifie que les personnes vaccinées ont neuf fois moins de risques d'être hospitalisées ou de décéder de la Covid-19 que les personnes non vaccinées", a expliqué à l'AFP l'épidémiologiste Mahmoud Zureik.

- Plus de 4,84 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.847.904 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi lundi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 237,4 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par cette épidémie avec 713.350 morts, suivis par le Brésil (601.011), l'Inde (450.782), le Mexique (282.086) et la Russie (217.372).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.