Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Inde a administré un millard de doses de vaccin -

L'Inde a administré jeudi sa milliardième dose de vaccin contre le Covid-19, six mois après une flambée dévastatrice des cas qui avait fait craindre l'effondrement du système de santé du pays.

Selon le gouvernement, environ trois quarts des adultes de ce pays de 1,3 milliard d'habitants ont reçu une injection, et environ 30% sont complètement vaccinés.

Officiellement, l'Inde a enregistré environ 452.000 décès depuis le début de la pandémie, mais ce chiffre est considéré comme largement sous-estimé.

C'est le deuxième pays à avoir administré un milliard de doses après la Chine, qui en a injecté plus de 2,3 milliards selon Pékin.

- Arrêt de travail pendant onze jours à Moscou -

La mairie de Moscou a ordonné jeudi la fermeture du 28 octobre au 7 novembre de toutes les entreprises et organisations non essentielles afin d'endiguer sa flambée la plus meurtrière de l'épidémie.

"Pendant cette période, toutes les entreprises et organisations de Moscou devront arrêter le travail" a écrit le maire, précisant que sont exemptés les lieux de "vente de médicaments, de produits alimentaires et de première nécessité".

- La Lettonie se reconfine -

La Lettonie s'est de nouveau confinée jeudi pour tout un mois, en fermant les magasins non essentiels, les cinémas, les théâtres et les coiffeurs, dans le but de surmonter le pire taux d'infections au Covid dans le monde.

- Record de décès en Ukraine -

L'Ukraine a enregistré jeudi un nouveau record de décès (546) et de contaminations (22.415) en 24 heures, le pays étant confronté une nouvelle vague épidémique sur fond de campagne laborieuse de vaccination.

A partir de jeudi, les passagers des bus, des trains et des avions sont obligés de présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif.

- Quelques nouveaux cas en Chine -

La Chine a annulé jeudi des centaines de vols, fermé des écoles et intensifié les dépistages dans certaines régions après la découverte de cas de Covid-19 liés à un groupe de touristes tous liés à un couple de personnes âgées ayant participé à un voyage organisé.

Le ministère chinois de la Santé a fait état jeudi de 13 nouveaux cas au niveau national.

- Melbourne met fin à son sixième confinement -

L'une des villes les plus verrouillées au monde rouvrira ses portes jeudi en fin de journée, les habitants de Melbourne en Australie espérant que cette sixième période de confinement sera la dernière.

Depuis le début de la pandémie, les cinq millions d'habitants de la deuxième plus grande ville d'Australie ont dû rester enfermés pendant plus de 260 jours au total.

- Tokyo poursuit sa levée des restrictions -

Tokyo va lever les restrictions sur les heures d'ouverture des bars et restaurants alors que les cas de coronavirus dans la capitale japonaise ont atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois, a annoncé jeudi la gouverneure locale Yuriko Koike.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.919.295 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 731.265 morts, suivis par le Brésil (604.228), l'Inde (452.811), le Mexique (285.347) et la Russie (227.389).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.