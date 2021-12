Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Colombie: certificat de vaccination exigé pour entrer dans le pays -

Le président colombien Ivan Duque a annoncé lundi qu'à partir du 14 décembre, les voyageurs internationaux de plus de 18 ans devraient présenter un certificat de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans le pays.

- Les Américains priés d'éviter de voyager en France et au Portugal -

Les autorités américaines ont prié lundi leurs ressortissants d'éviter de se rendre dans une dizaine de pays dont la France et le Portugal, pourtant parmi les mieux vaccinés d'Europe, en pleine flambée épidémique sur le Vieux Continent.

- Les Fidji détectent leur premier cas du variant Omicron à la frontière -

Les îles Fidji ont signalé lundi leur premier cas de variant Omicron du Covid-19, qui apparemment a été arrêté à la frontière et n'a contaminé personne, selon les autorités de la petite nation du Pacifique.

Les autorités sanitaires ont indiqué lundi soir qu'Omicron a été détecté chez deux Fidjiens rentrés du Nigeria via Hong Kong le 25 novembre.

- Argentine: premier cas d'Omicron, la province de Buenos Aires instaure un pass -

Un premier cas du variant Omicron a été détecté en Argentine sur un voyageur revenu d'Afrique du Sud, ont informé les autorités, tandis que la province de Buenos Aires, qui concentre un tiers de la population, annonçait un pass sanitaire à partir du 21 décembre.

Le pass sera nécessaire pour participer à des rassemblements de masse ou "des activités culturelles, sportives, religieuses en espace clos", ainsi que pour les employés en contact régulier avec du public, a annoncé à la presse le gouverneur de la province, Axel Kicillof. Il a expliqué s'inspirer de l'expérience de plusieurs pays européens, dont la France.

- L'impact de la pandémie sur l'éducation plus sévère qu'anticipé -

La génération de jeunes actuellement à l'école risque de perdre près de 17.000 milliards de dollars de revenus en raison des fermetures d'établissements scolaires liées à la pandémie, soit plus que prévu initialement, s'alarment la Banque mondiale et des agences onusiennes.

Ce montant correspond à environ 14% du PIB mondial actuel et est plus élevé que les 10.000 milliards de dollars estimés en 2020, précisent les institutions basées à Washington, l'Unesco et l'Unicef, dans un rapport publié lundi.

Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, le pourcentage d'enfants n'étant pas capables de lire et de comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans – qui s'élevait déjà à plus de 50% avant la pandémie – pourrait rapidement atteindre près de 70% en raison de la fermeture des classes et de la moindre qualité de l'enseignement à distance.

- Pays-Bas: face à la flambée de l'épidémie, des militaires en renfort dans un hôpital -

Grâce à des renforts militaires, l'hôpital néerlandais UMC Utrecht a ouvert lundi une seconde unité de soins pour les malades du Covid-19 et accueillera quand ce sera nécessaire des patients de tous les hôpitaux des Pays-Bas, sur fond de flambée de l'épidémie ces dernières semaines.

Afin d'aider le personnel soignant, la Défense a envoyé "50 personnes ayant une formation médicale" qui permettront de "soutenir les hôpitaux dans deux services (Covid)" à Utrecht, a expliqué à l'AFP Martin van Dijk, qui coordonne l'aide militaire au sein de cet établissement.

- Plus de 5,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5,2 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 789.708 morts, devant le Brésil (615.744), l'Inde (473.537), le Mexique (295.203) et la Russie (282.462).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-kd-jba-ang/adc/ybl