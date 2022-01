Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Omicron: niveau de risque toujours très élevé, avertit l'OMS -

Le niveau de risque lié au variant Omicron reste très élevé, a estimé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son bulletin hebdomadaire, le nombre de contaminations au Covid-19 ayant atteint un nouveau record la semaine dernière.

"Sur la base des données actuellement disponibles, le risque global lié à Omicron reste très élevé", a prévenu l'organisation.

"Plus de 21 millions de nouveaux cas ont été enregistrés (ces sept derniers jours), ce qui représente le plus grand nombre de cas hebdomadaires recensés depuis le début de la pandémie", a-t-elle déclaré.

- "Partygate": enquête sur les fêtes à Downing Street -

La police britannique a annoncé mardi enquêter sur plusieurs fêtes organisées à Downing Street et au sein de la haute administration pendant les confinements, à l'origine d'une grave crise menaçant le Premier ministre Boris Johnson.

- France: un expert table sur une accalmie au printemps -

Pour le président du Conseil scientifique français, Jean-François Delfraissy, la phase actuelle de l'épidémie, marquée par le variant Omicron, devrait "atterrir" vers la mi-mars et permettre un printemps moins tendu sur le front sanitaire.

Au-delà, s'il s'attend à l'arrivée d'un nouveau variant à l'automne, tout dépendra de son "type": "S'il est transmissible et de nouveau sévère, on serait de nouveau dans une situation très ennuyeuse".

- L'économie entame 2022 au ralenti (FMI) -

Coup de frein en Chine et aux Etats-Unis, net ralentissement de la croissance mondiale. Omicron, inflation et relèvements des taux d'intérêt sont autant de nuages qui assombrissent l'horizon économique en ce début 2022, a prévenu mardi le Fonds monétaire international.

Omicron "a entraîné de nouvelles restrictions de mobilité dans de nombreux pays et une augmentation des pénuries de main-d'oeuvre", a souligné lors d'une conférence de presse Gita Gopinath, nouvelle numéro 2 de l'institution.

- Pays-Bas: réouverture des restaurants et des lieux culturels -

Le gouvernement néerlandais, mis sous pression, a annoncé mardi la réouverture sous conditions à partir de mercredi des bars, restaurants et lieux culturels aux Pays-Bas, où les restrictions sanitaires contre le Covid-19 étaient parmi les plus strictes d'Europe.

- Elton John, atteint du Covid, annule deux concerts -

Icône de la pop, Elton John a annoncé mardi avoir été testé positif au Covid-19 et annuler deux concerts prévus à Dallas, dans le sud des Etats-Unis, dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieux.

- Neil Young demande à Spotify de retirer sa musique -

Le chanteur Neil Young a demandé à Spotify, dans une lettre ouverte finalement retirée de son site internet, de supprimer sa musique de la plateforme de streaming, l'accusant de désinformation sur le Covid-19 et les vaccins via les podcasts du populaire et controversé Joe Rogan.

- Afrique du sud: poursuites dans des affaires de corruption -

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis mardi des poursuites judiciaires et des sanctions après de nombreux détournements financiers, dans le cadre de contrats publics pour lutter contre le Covid de l'ordre de 830 millions d'euros.

A ce jour, les enquêteurs ont transmis aux autorités concernées 940 affaires.

- Royal Mail supprime 700 emplois -

Le groupe de logistique britannique Royal Mail prévoit de supprimer environ 700 postes d'encadrement pour abaisser ses charges, après que le variant Omicron a entraîné 15.000 absences et des coûts de centaines de millions de livres.

- Plus de de 5,6 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.602.767 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis avec 871.920, le Brésil (623.843), l'Inde (490.462) et la Russie (327.448).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

