Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 18 millions de morts dans le monde, selon une étude -

La pandémie de Covid-19 aurait provoqué plus de 18 millions de morts dans le monde entre début 2020 et fin 2021, plus de trois fois le bilan officiel, selon une étude publiée vendredi dans la revue The Lancet.

- UE: compagnies et aéroports réclament la fin des restrictions sanitaires -

En finir avec les certificats de vaccination, de tests et même le masque pour voyager en avion en Europe? Les principales organisations d'aéroports et de compagnies aériennes l'ont demandé vendredi dans un communiqué commun, estimant que l'immunité collective est suffisante pour revenir aux règles d'avant-crise.

- Etats-Unis: la fraude aux aides dépasse 8 milliards de dollars -

A aides exceptionnelles, fraude exceptionnelle: plus de huit milliards de dollars ont été détournés dans le cadre de malversations aux mesures de soutien financier adoptées aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, a estimé jeudi le ministère de la Justice.

- Chine: les cas au plus haut -

La Chine a fait état jeudi de 402 nouveaux cas de Covid-19, soit près du double de la veille, au moment où la très contagieuse souche Omicron touche le tiers des provinces du pays.

Ces contaminations restent sans commune mesure avec les bilans dans le reste du monde, mais elles sont pour la Chine à leur plus haut niveau depuis mars 2020.

- Moins d'hospitalisations en France mais plus de contaminations -

Le nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic Covid-19 continuait de baisser jeudi, mais le nombre de contaminations remonte, une tendance observée depuis plusieurs jours, selon les chiffres quotidiens publiés jeudi dans la soirée par les autorités sanitaires.

A partir du 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en France, sauf dans les transports, et le pass vaccinal sera suspendu.

- La Slovaquie mise sur le vaccin Novavax -

La Slovaquie, l'un des pays les moins vaccinés de l'Union européenne (51% entièrement vaccinés), a introduit jeudi le nouveau vaccin de Novavax, dont les experts espèrent qu'il séduira les sceptiques car il est fabriqué selon une technologie plus conventionnelle.

Le vaccin de Novavax est basé sur la technologie dite des sous-unités protéiques, qui a fait ses preuves puisqu'elle est utilisée depuis des décennies pour vacciner les gens contre des maladies telles que l'hépatite B et la coqueluche.

- Plus de 6 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 6.019.383 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 449 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à la mi-journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (965.419), devant le Brésil (654.086) et l'Inde (515.459). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (518) et la Bosnie-Herzégovine (475).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

