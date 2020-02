Coronavirus : Le réchauffement climatique et la déforestation favorisent l'émergence de nouveaux virus

TV5Monde : Les grandes pandémies sont-elles la prochaine menace pour nos civilisations ?

Frédéric Adnet : Les grandes pandémies dévastatrices, on en a par récurrence. On se souvient de la peste, avant l’avènement de l’antibiotique, avec des villes confinées et des gens qui mourraient partout. Les grandes pandémies grippales ont fait des millions et des millions de morts. Nous n'en sommes pas à l’abri, effectivement, avec un virus qui serait extrêmement dangereux et hautement transmissible. Maintenant, est-ce le principal danger ? Non, comparé au réchauffement climatique. Je crois que les pandémies virales sont à classer juste derrière...



Qu’est-ce qui favorise la création de nouveaux virus et pandémies ?



Un ensemble de facteurs font qu’un virus peut infecter l'humain, et à la fois, se transmettre de plus en plus rapidement. La plupart du temps, les virus n’ont pas vocation à infecter l'homme. Ce sont des virus animaux dont on a favorisé la transmission animal à humain, notamment à cause de la déforestation. On s'aventure dans des forêts autrefois inaccessibles. On augmente la surface d’échange entre les humains et ce monde sauvage, animal, peu étudié et porteur de virus inconnus. On pense aussi que les pluies, les inondations et le réchauffement climatique, pourraient jouer un rôle dans la diffusion de ces nouvelles épidémies. Et leur propagation est largement favorisée par le transport aérien. Avant, il fallait plusieurs semaines pour aller d’un continent à un autre. Désormais, en quelques heures, vous avez des migrations massives de populations.



Quelles sont les inquiétudes actuelles concernant une épidémie comme celle du Coronavirus n-Cov ?



La première inquiétude nous concerne directement. C’est de savoir si, en France, des contaminations interhumaines vont avoir lieu fréquemment et si l'on peut passer à un stade épidémique du virus. C'est, pour le moment, loin d’être le cas et c'est d'ailleurs pour cela que l'on déploie des mesures importantes. La deuxième inquiétude, c’est la diffusion du virus dans des pays dont le système de santé est fragile et moins performant que ce que l’on a en France, et dans lesquels les politiques seraient incapables de prendre des mesures efficaces pour limiter la propagation du virus. Je pense à l’Afrique.



Quels sont les risques potentiels d'une propagation en Afrique ?



Pour l’instant il n’y a aucun cas documenté de coronavirus n-Cov en Afrique. L’OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé), si jamais un cas survenait, si jamais il y avait une vraie inquiétude, dégagerait des équipes pour aider les autorités sanitaires de ces pays. Elle l'a fait pour Ebola, cela a permis de juguler l’épidémie. Mais c’est une vraie source d’inquiétude. Notamment en Afrique de l’Ouest, où la plupart des pays ont un système sanitaire qui ne permet pas, à l’heure actuelle, de faire ce qu’on fait actuellement en France. Il n’y a pas de SAMU. Les hôpitaux sont moins équipés qu’en France, les techniques de laboratoires sont moins développées, etc. Le rôle des pays riches sera essentiel en cas de propagation. L’investissement de la part des ONGs avait été massif pour Ebola, avec la création de dispensaires, des tests de dépistage, des procédés d’isolation pour les cas qui présentaient la maladie…